La Valenti, en la previa del Pop Fest: "Sumé a Madonna y a Mercedes Sosa y me tuvieron a mí" Valentina Soria se presentará el sábado 5 de diciembre en Parque Norte con un espectáculo folklórico íntimo en guitarra, voz y chelo, llevando al escenario el espíritu de "La Peña de la Capitana". Agregar C5N en









La artista palpitó la previa de su show en el Pop Fest 2026. C5N

La Valenti, nombre artístico de Valentina Soria, se prepara para participar de la grilla de artistas del Pop Fest, festival al aire libre organizado por Radio Pop, que reunirá a grandes referentes nacionales e internacionales el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte.

En una charla con la periodista Romina Vallone, en C5N, en la previa del evento, la artista explicó el origen de su show, una fusión estética y musical que define su proyecto, y aseguró que tiene como íconos y referentes a Madonna y Mercedes Sosa. "Las sumé a las dos y me tuvieron a mí", resumió con humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

La intérprete nacida en Córdoba y criada en Neuquén subirá al escenario con una propuesta que combina el pop global y la raíz folklore patagónica. Destacó el espíritu de "La Peña de la Capitana", un espectáculo de corte folklórico en el que recorre el cancionero cultural latinoamericano poniendo el foco en obras escritas o interpretadas por mujeres.

"Hay un auge del nacionalismo, del ser argentinos y de lo latinoamericano que está en boca de todos, y eso también repercute en la música". "Hay un auge del nacionalismo, del ser argentinos y de lo latinoamericano que está en boca de todos, y eso también repercute en la música".