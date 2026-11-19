La Valenti, nombre artístico de Valentina Soria, se prepara para participar de la grilla de artistas del Pop Fest, festival al aire libre organizado por Radio Pop, que reunirá a grandes referentes nacionales e internacionales el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte.
En una charla con la periodista Romina Vallone, en C5N, en la previa del evento, la artista explicó el origen de su show, una fusión estética y musical que define su proyecto, y aseguró que tiene como íconos y referentes a Madonna y Mercedes Sosa. "Las sumé a las dos y me tuvieron a mí", resumió con humor.
La intérprete nacida en Córdoba y criada en Neuquén subirá al escenario con una propuesta que combina el pop global y la raíz folklore patagónica. Destacó el espíritu de "La Peña de la Capitana", un espectáculo de corte folklórico en el que recorre el cancionero cultural latinoamericano poniendo el foco en obras escritas o interpretadas por mujeres.
"Hay un auge del nacionalismo, del ser argentinos y de lo latinoamericano que está en boca de todos, y eso también repercute en la música". "Hay un auge del nacionalismo, del ser argentinos y de lo latinoamericano que está en boca de todos, y eso también repercute en la música".
El Pop Fest tendrá a La Valenti con sus propias interpretaciones en guitarra, voz y chelo, con el legado femenino del continente, promete ser uno de los shows más convocantes de la tarde porteña, que combinará música en vivo y propuestas al aire libre frente al río.
Para agendar: Pop Fest 101.5
Radio Pop 101.5 prepara la gran fiesta de la música, al aire libre, para el sábado 5 de diciembre de 2026. El horario de apertura de las puertas del predio de Parque Norte, en Avenida Int. Cantilo y Güiraldes, en la Ciudad, será a las 13, con actividades a partir de las 15. Entre los artistas del PopFest 2026 estarán Juanes como figura principal, acompañados por Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.