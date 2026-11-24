Durante la exposición de los alegatos, el fiscal Martín Chiorazzi también solicitó la inhabilitación para conducir por 20 años. Encuadró el delito como "homicidio simple con dolo eventual".

Tras conocerse los alegatos en Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata, la Fiscalía pidió 10 años de prisión para Felicitas Alvitte, conocida como "La Toretto", por la muerte de Walter Armand. En cuarto intermedio, se esperan los planteamientos de la familia de la víctima, representada por Fernando Burlando.

Luego de cinco audiencias en las que declararon testigos y peritos, la fiscalía, la querella que representa a la familia del motociclista Walter Armand y las defensas expusieron sus conclusiones sobre el hecho ocurrido en abril de 2024 y dieronn a conocer sus pedidos de pena tanto para Alvite como para su amiga Valentina Velázquez, segunda imputada en el expediente.

El fiscal Martín Chiorazzi, además de pedir prisión, solicitó la inhabilitación para conducir por 20 años. Además, encuadró el delito como "homicidio simple con dolo eventual". Para la otra joven imputada, por su parte reclamó solo tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para conducir. Asimismo pidió que haga un curso sobre normas de tránsito y el comportamiento que se tiene que tener frente al volante.

La instancia probatoria ya había quedado formalmente clausurada el pasado viernes 6 de noviembre, cuando la defensa de Alvite desistió de presentar a los últimos testigos que había propuesto, lo que llevó al tribunal a disponer un cuarto intermedio hasta esta jornada. El eje central de la discusión pasará por el encuadre jurídico de la conducta de la acusada para determinar su condena.

Alvite llega al debate imputada por "homicidio simple con dolo eventual" , una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión para quien, aun sin buscar directamente el resultado fatal, actúa representándose y aceptando el riesgo de provocar una muerte. En sentido opuesto, sus abogados intentarán convencer a los jueces de que el episodio debe juzgarse como un "homicidio culposo" , argumentando imprudencia al volante sin intención ni aceptación del daño.

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El siniestro ocurrió la madrugada del 12 de abril de 2024 en la intersección platense de 13 y 532, cuando el automóvil conducido por Alvite embistió violentamente la moto de Walter Armand, un músico de 36 años que falleció producto del impacto. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de monitoreo urbano.

Para la acusación, Alvite circulaba a velocidad excesiva mientras corría una picada junto a Velázquez por las calles de la capital bonaerense. Como sustento de esa hipótesis se incorporaron filmaciones municipales y la pericia mecánica oficial del ingeniero Andrés Raggio, quien calculó que el vehículo de la joven transitaba a entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de la colisión, además de constatar que había cruzado semáforos en rojo durante el trayecto previo.

Por el contrario, la estrategia defensiva sostuvo que Alvite no participaba de una carrera ilegal, sino que simplemente seguía el auto de su amiga porque Velázquez conocía mejor el recorrido de la ciudad. En respaldo de esa postura declararon allegados a la imputada, incluido un exnovio que le enseñó a conducir y que la definió ante el tribunal como una conductora inexperta. Con toda la prueba ya sobre la mesa, las partes buscarán desde este martes inclinar la balanza del tribunal antes de la sentencia definitiva.