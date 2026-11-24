El estreno global de Grand Theft Auto VI (GTA VI) revolucionó por completo al mundo gaming y pulverizó todas las marcas históricas de la industria de los videojuegos. Como era de esperarse ante semejante fenómeno, el lanzamiento dominó la agenda de conversación en internet y motivó que diversas figuras del espectáculo argentino opinaran sobre el impacto del título, siendo Nati Jota una de las personalidades que quedó en el centro de la escena tras publicar una postura sumamente cuestionadora.

A través de su perfil oficial en X, la conductora del ciclo Sería Increíble desató una catarata de interacciones al manifestar su profundo rechazo frente al comportamiento agresivo que exhibe el personaje principal de la entrega. En su publicación, acompañó sus palabras con varios emojis de banderas rojas para advertir sobre el contenido de una grabación viral. “ Que te divierta hacer esto incluso en un juego ”, escribió la influencer, marcando una postura tajante contra el entretenimiento basado en situaciones de hostigamiento virtual.

La secuencia audiovisual que motivó el repudio de la periodista mostraba al protagonista de la historia persiguiendo e intimidando de forma insistente a una mujer que descansaba sola en la costa . Lejos de quedarse únicamente con la primera reacción, Nati Jota profundizó su análisis sobre los alcances de la programación del videojuego y sugirió que la dinámica interactiva podría escalar hacia escenarios todavía más graves: “Estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto aún”, señaló con indignación.

Sin embargo, el descargo de la comunicadora provocó un enojo dentro de la comunidad de jugadores, quienes salieron en masa a cruzarla por desconocer la esencia satírica y ficticia de la popular franquicia desarrollada por Rockstar Games . Cientos de usuarios cuestionaron que se juzgara la moralidad de quienes disfrutan de una obra de ficción interactiva, recordándole que la saga mantiene ese mismo tono transgresor desde hace décadas sin que ello implique avalar conductas delictivas en la realidad.

Entre la lluvia de respuestas que inundaron su publicación, sobresalieron mensajes cargados de ironía y dureza que apuntaron tanto a su falta de conocimiento sobre el universo gamer como a episodios pasados de su propia exposición mediática: “Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta no lo juegues”; “Ay, Nati. Sos la menos indicada para opinar de ciertas cosas”; “Nati buscate un problema honesto”; “Es más digno que grabarse llorando”, fueron algunas de las réplicas más virales que convirtieron a la conductora en tendencia tras una jornada de fuertes cruces virtuales .

El récord del GTA 6 en su lanzamiento

El desembarco del GTA 6 marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento interactivo al superar los 39 millones de jugadores únicos en PlayStation 5 durante sus primeros días en la calle, consagrándose como el estreno más grande en toda la historia de la marca. Según el reporte difundido por Sony, ese volumen representa a usuarios individuales que probaron el título en esa consola entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026, consolidando un arranque sin precedentes en los más de treinta años de trayectoria de las consolas PlayStation.

A esa marca histórica se sumó otro hito en la plataforma de la firma japonesa, ya que la nueva entrega de la popular franquicia alcanzó el mayor pico de usuarios conectados de manera simultánea registrado jamás en el ecosistema PlayStation. Este nuevo techo dejó atrás antecedentes previos tanto de propuestas multijugador como de títulos gratuitos o de campaña individual, aunque la compañía optó por mantener bajo reserva el número exacto de conexiones concurrentes durante esa ventana inicial.

El nivel de enganche de la comunidad gamer también quedó reflejado en el tiempo total invertido dentro del mapa virtual, dado que los jugadores en PS5 acumularon 683 millones de horas de actividad en ese mismo lapso. De acuerdo con los registros oficiales de Sony, cada participante destinó en promedio 17,4 horas a recorrer los escenarios de Leónida en apenas unos pocos días, un dato que corresponde exclusivamente a esa consola y no contempla métricas oficiales publicadas para Xbox Series X|S.

Por último, desde la compañía remarcaron que los más de 39 millones de jugadores únicos contabilizados abarcan únicamente la actividad en PlayStation 5, por lo que no reflejan el total consolidado de todas las plataformas ni un balance de ventas. A través de un comunicado de agradecimiento, Sony celebró la respuesta del público y puso en valor el desarrollo realizado por Rockstar Games para hacer realidad este fenómeno mundial.