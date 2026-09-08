IR A
IR A

Tras ser eliminada del reality mexicano, destrozaron a Flor Vigna: "Se la da de artista"

La influencer argentina dejó la casa luego de protagonizar un escándalo con su compañero Ese Pérez. Fuertes reacciones de sus excompañeros, que la señalaron por un aspecto muy particular.

Flor Vigna fuera de la casa tras un mano a mano con un influencer mexicano.

Flor Vigna fuera de la casa tras un mano a mano con un influencer mexicano.

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de Famosos México este domingo, luego de una gala en la que el voto de la gente la dejó fuera tras un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. En este contexto, Ángel De Brito fue lapidario al referirse a la cantante.

Yanina Latorre, con todo contra Flor Vigna.
Te puede interesar:

Yanina Latorre destrozó a Flor Vigna por sus dichos sobre el autismo: "Máquina de decir boludeces"

La cantante abandonó la casa después de una semana marcada por fuertes cruces con sus compañeros y en medio de las repercusiones que generaron en las redes sociales algunos de sus comentarios.

Tras su salida, el conductor de Ángel Responde fue contundente al opinar sobre su paso por el reality. “A mí me da vergüenza ajena Flor Vigna por todo lo que hizo en el reality. Un espanto”, comenzó diciendo.

Ángel De Brito contra Flor Viga:

Ángel De Brito contra Flor Viga: "Me da verguenza ajena"

Por su parte, La Barby agregó: “Lo bien que hicieron”, en referencia a la decisión del público de sacarla en sexto lugar.

Fue en ese momento cuando De Brito arrancó a lanzar distintas frases contra la bailarina.Estas son las que se la dan de artista. Artista es Griselda Siciliani, no está pioja”, aseveró sin piedad.

Inclusive opinó sobre su presente en la televisión mexicana: “Arruinó su carrera. Pasó de protagonizar con Nico Vázquez en el teatro y Cabré en la televisión a esta berretada”.

La salida de Flor Vigna: entre el escándalo y el repudio de las redes

Flor Vigna había llegado a la placa junto a Ese Pérez, Memo Schutz, Gema Garoa y Cynthia Klitbo.

Finalmente durante la gala del domingo 6 de septiembre, Vigna dejó el reality durante un mano a mano con Ese. Antes de que se anunciara su salida, Vigna intentó mantener un clima ameno dentro de la casa. Frente a la definición expresó: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”.

El episodio que ocurrió durante la semana y marcó su salida, se originó después de que Flor Vigna hiciera comentarios despectivos sobre aspectos privados de Ese Pérez. “No tengo ganas de estar con él porque le huele a caca su boca”, fue una de las declaraciones que generaron el repudio por parte de los seguidores del influencer, que no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales. Además modificaron la relación que ambos mantenían dentro del reality.

Cuando Ese se enteró de esos dichos, la encaró dentro del programa y ella reconoció que había dicho eso “porque estaba enojada”.

Ambos participantes habían comenzado una relación dentro del reality.

Ambos participantes habían comenzado una relación dentro del reality.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre

Hace 18 minutos
El cantante de cumbia y música tropical, reconocido por su paso por grupos como el Grupo Alegría y el Grupo Trinidad.

Luto en la cumbia santafesina: murió el histórico cantante Pastor de los Santos

Hace 18 minutos
La sesión fue convocada por los bloques opositores en Diputados. 

Diputados: la oposición se entusiasma con reunir el quorum para tratar endeudamiento y discapacidad

Hace 20 minutos
El enfermero acusado tiene 60 años y es delegado gremial en el centro sanitario.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

Hace 22 minutos
play
El profesor de la Universidad de Nueva York Tristan Buckmaster y el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Un matemático acusó a OpenAI de usar su trabajo para resolver uno de los 7 Problemas del Milenio

Hace 46 minutos