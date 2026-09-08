La influencer argentina dejó la casa luego de protagonizar un escándalo con su compañero Ese Pérez. Fuertes reacciones de sus excompañeros, que la señalaron por un aspecto muy particular.

Flor Vigna fuera de la casa tras un mano a mano con un influencer mexicano.

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de Famosos México este domingo, luego de una gala en la que el voto de la gente la dejó fuera tras un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. En este contexto, Á ngel De Brito fue lapidario al referirse a la cantante.

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La cantante abandonó la casa después de una semana marcada por fuertes cruces con sus compañeros y en medio de las repercusiones que generaron en las redes sociales algunos de sus comentarios.

Tras su salida, el conductor de Ángel Responde fue contundente al opinar sobre su paso por el reality. “A mí me da vergüenza ajena Flor Vigna por todo lo que hizo en el reality. Un espanto”, comenzó diciendo.

Por su parte, La Barby agregó: “Lo bien que hicieron”, en referencia a la decisión del público de sacarla en sexto lugar.

Fue en ese momento cuando De Brito arrancó a lanzar distintas frases contra la bailarina. “ Estas son las que se la dan de artista. Artista es Griselda Siciliani , no está pioja” , aseveró sin piedad.

Inclusive opinó sobre su presente en la televisión mexicana: “Arruinó su carrera. Pasó de protagonizar con Nico Vázquez en el teatro y Cabré en la televisión a esta berretada”.

La salida de Flor Vigna: entre el escándalo y el repudio de las redes

Flor Vigna había llegado a la placa junto a Ese Pérez, Memo Schutz, Gema Garoa y Cynthia Klitbo.

Finalmente durante la gala del domingo 6 de septiembre, Vigna dejó el reality durante un mano a mano con Ese. Antes de que se anunciara su salida, Vigna intentó mantener un clima ameno dentro de la casa. Frente a la definición expresó: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”.

Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México



Es la primera vez en su carrera que queda afuera de un reality en un voto del público antes de la final pic.twitter.com/4S0kIqJVy3 — Fefe (@fedeebongiorno) September 7, 2026

El episodio que ocurrió durante la semana y marcó su salida, se originó después de que Flor Vigna hiciera comentarios despectivos sobre aspectos privados de Ese Pérez. “No tengo ganas de estar con él porque le huele a caca su boca”, fue una de las declaraciones que generaron el repudio por parte de los seguidores del influencer, que no dudaron en expresar su malestar en las redes sociales. Además modificaron la relación que ambos mantenían dentro del reality.

Cuando Ese se enteró de esos dichos, la encaró dentro del programa y ella reconoció que había dicho eso “porque estaba enojada”.