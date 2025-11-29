Rusia lanzó un feroz ataque con misiles hipersónicos y 600 drones sobre zonas residenciales de KIev El bombardeo tuvo lugar en una zona de edificios. Confirmaron que hay al menos tres muertos y decenas de heridos Por + Seguir en







El ataque desencadenó masivos cortes de luz en las zonas afectadas.

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles hipersónicos y drones kamikaze que sacudió Kiev durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, dejando un saldo de tres muertos y decenas de heridos.

El operativo impactó en al menos seis zonas de la capital y su área metropolitana. Cuatro edificios residenciales resultaron severamente dañados, mientras que otros sectores sufrieron incendios, derrumbes parciales y cortes prolongados de energía y agua potable.

Los proyectiles alcanzaron edificaciones de los distritos de Sviatoshyn, Dnipro, Shevchenkivskyi y Solomyan. En Dnipro y Shevchenkivskyi, los departamentos de las plantas superiores quedaron prácticamente destruidos, mientras que en Sviatoshyn y Solomyan los daños se concentraron entre el primer y tercer piso, dejando fachadas colapsadas y vehículos aplastados por los escombros.

HORROR EN KYIV: Niña graba dron Shahed ruso impactando su edificio y todo explotando



Rusia lanzó ~600 drones + 36 misiles esta noche: barrios destruidos, 3 muertos, decenas de heridos y miles sin luz.

Zelensky: "Terror contra la vida civil".



El invierno de sangre. Las explosiones dañaron los pisos 8 y 9 de un edificio de gran porte, provocaron un incendio y dejaron al menos tres heridos. Más de 50 personas, entre ellas tres niños, fueron evacuadas por rescatistas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que gran parte del sector occidental de la ciudad quedó sin suministro eléctrico. “Estamos trabajando para restablecer la energía lo antes posible”, señaló. Además, la presión en la red de agua potable se redujo drásticamente tras los ataques, complicando el abastecimiento en numerosos barrios.

Los servicios de emergencia confirmaron incendios en al menos cuatro edificios y reportaron daños en casas particulares, estructuras bajas y hasta 20 garajes. En Sviatoshyn, los rescatistas encontraron el cuerpo de un hombre entre los restos de un edificio derrumbado. Según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de Kiev, Rusia atacó la región durante nueve horas consecutivas utilizando múltiples tipos de armamento: al menos cuatro misiles hipersónicos Kinzhal, tres misiles balísticos desde Briansk, catorce grupos de misiles de crucero y una ola de drones. “La defensa aérea está trabajando sin descanso. Todavía hay objetivos enemigos en dirección a la capital. Permanezcan en lugares seguros hasta que cese la alarma”, pidió.