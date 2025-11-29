Total black y lentes oscuro: el look urbano de Enzo Fernández que muchos querrán copiar

Un conjunto monocromático marcó la llegada del mediocampista a territorio inglés y dejó en evidencia una estética deportiva con guiños de lujo.

Enzo Fernández apareció con un total black que marcó el tono general de su look. En las imágenes que compartió en sus redes se lo observa vistiendo un conjunto deportivo oscuro compuesto por buzo, jogger y una remera que sigue la misma línea cromática. La elección reforzó una estética homogénea, prolija y con un sello urbano que encaja con sus últimas apariciones públicas.

El futbolista volvió a mostrar una preferencia por los conjuntos monocromáticos, una tendencia que suele adoptar en sus traslados y que lo posiciona entre los jugadores con un estilo más definido dentro del plantel londinense.

El jugador sumó accesorios clave para completar la propuesta. Llevó un gorro tejido negro y lentes de sol rectangulares del mismo tono, potenciando la impronta urbana del conjunto. A eso se añadió una cadena plateada con colgante, que introdujo un punto de brillo discreto sin alterar la armonía visual del look. La elección de accesorios revela una búsqueda estética consciente, donde cada pieza cumple una función concreta sin perder naturalidad ni desentonar con la comodidad propia de una jornada de viaje.

El bolso elegido por Enzo Fernández aportó un contraste elegante . De gran tamaño, mezcla cuerpo claro con terminaciones en cuero marrón, propio de una pieza funcional y de carácter premium. El mediocampista lo cargó con soltura mientras avanzaba con una actitud relajada y segura, consolidando una estética deportiva acompañada de detalles de lujo moderado.

Su forma de llevarlo, junto con la postura distendida que muestran las fotos, termina de completar un conjunto que combina practicidad con una impronta cuidada, un balance que el jugador viene sosteniendo en sus apariciones más recientes.

Enzo total black look Enzo Fernández combinó un look deportivo total black con accesorios de lujo moderado. @enzojfernandez

Enzo Fernández fue clave en la goleada de Chelsea ante Barcelona

Chelsea se impuso 3-0 frente a Barcelona en Stamford Bridge por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. El equipo local abrió el marcador con un tanto en contra de Koundé, acción revisada por el VAR por una posible posición adelantada en el inicio de la jugada. La expulsión de Araújo antes del descanso condicionó a los catalanes, que jugaron todo el segundo tiempo con diez jugadores.

El conjunto londinense dominó la etapa complementaria y amplió la diferencia con un golazo de Estevao. Más tarde, Delap selló el 3-0 tras recibir una asistencia de Enzo Fernández, pase que también necesitó revisión del VAR antes de ser convalidado. El rendimiento del mediocampista volvió a ser determinante en un equipo que encontró solidez en un momento clave del torneo.

enzo fernandez chelsea El bolso bicolor elegido por Enzo Fernández aportó contraste y completó su estética urbana.

Chelsea visitará a Atalanta el 9 de diciembre en su próximo compromiso europeo, mientras que Barcelona recibirá a Eintracht Frankfurt el mismo día, obligado a recomponerse tras una derrota contundente.