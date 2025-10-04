IR A
¡Bombazo! Gran figura de América TV en la mira de Telefe con una oferta importante para 2026

El pase llegaría a mitad del año que viene, cuando vence el contrato de la personalidad de la señal de TV.

El cambio de canal podría darse en la mitad del 2026. 

Redes Sociales

Una figura de América fue tentada por Telefe para el año 2026 y según trascendió habría un contrato importantísimo casi imposible de rechazar.

La noticia se relaciona con el conductor Ángel de Brito, conductor de LAM, que ganó este lunes el premio Martín Fierro a Mejor Programa periodístico en televisión.

La panelista Marcela Tauro contó esta novedad en Intrusos y dio detalles de cuándo podría hacerse realidad en la señal que fue adquirida recientemente por un grupo empresario local liderado por Gustavo Scaglione.

El pase podría darse a mediados del próximo año cuando termina el contrato del mediático con la productora Mandarina, con la cual tuvo varios desencuentros como la negativa a poner una tribuna en el piso, según trascendió.

Este rating del viernes 3 de octubre de los programas más vistos en la TV abierta, el ciclo de espectáculos que conduce De Brito quedó tercero entre los canales de aire, con 3.4 puntos, después de Por el mundo, con 7.2 (Telefe) y 5.3 de Buenas Noches Familia (El Trece).

