Mapa de las tormentas en Buenos Aires: así avanzan las lluvias este sábado 29 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes precipitaciones, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Conoce como estará el clima en las próximas horas.

Por
La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para gran parte del país. El organismo informó que para la jornada del sábado 29 de noviembre se esperan una serie de fenómenos acompañados por ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

El ingreso de un frente frío generará el descenso de las temperaturas para el fin de semana. 
Inminente arribo de tormentas en el AMBA: el avance de un frente frío trae cambios en las temperaturas

Las provincias bajo alerta son Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1994580487642267837&partner=&hide_thread=false

Desde el SMN advirtieron que las tormentas "estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

En el caso de Buenos Aires, se esperan que las lloviznas arriben entre las 10/11 de la mañana y se mantengan durante el transcurso del sábado, con menor intensidad. La máxima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rondará en los 20° y la mínima en 17°.

El mal tiempo se mantendrá durante el domingo 30 de noviembre, con tormentas más intensas a partir del mediodía, que se mantendrán hasta la noche. La máxima será de 20° y la mínima de 15°, se espera el avance de un frente frío que generará un descenso del termómetro de cara a la primera semana de diciembre.

Mapa de las tormentas en vivo: así avanzan las lluvias

Embed

