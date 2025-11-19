IR A
Quién es el conductor estrella que regresa a Telefe con un histórico programa

El periodista volverá a grabar en los próximos días para el ciclo que comenzará en diciembre en su tercera temporada.

El ciclo comenzará a emitirse el 12 de diciembre por Telefe.

El ciclo comenzará a emitirse el 12 de diciembre por Telefe.

Telefe

Las noches de Telefe se modificarán en diciembre y regresará un histórico programa en su tercera temporada, pero solo firmará por 20 emisiones, con su conductor estrella Guillermo Pelado López, resta saber cuáles son las primeras figuras que estarán de invitados.

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.
La primera temporada se emitió el 6 de agosto del 2022 y finalizó el 16 de diciembre de ese mismo año. En ese entonces, también fueron 20 programas. La segunda temporada comenzó el 3 de noviembre del 2023 y su última emisión fue el 10 de mayo del 2024.

Juego Chino

El promedio de la primera fue de 5.6 puntos, mientras que, de la segunda, fue de 6.9 puntos. El ciclo consiste en invitar un famoso para someterlo a un cuestionario de preguntas. Luego lo desafiará a participar del propio juego que consiste en embocar una pelotita de tenis en un recipiente ubicado en planta baja desde una altura alta.

En la última temporada, Juego Chino no solo invitó a famosos, sino también vecinos de diferentes barrios. Eso consistía en competir desde sus balcones para ser el ganador del premio en caso de acertar la mayoría de las respuestas.

La tercera temporada comenzará a grabarse el 24 de noviembre, se filmarán 20 ciclos y se pondrá al aire por primera vez el 12 de diciembre, según indicó Foromedios.

