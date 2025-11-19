Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity El participante tuvo un flojo desempeño en el juego pero sería un "afortunado en el amor", según la conductora de Telefe.







Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina . Redes Sociales

Mientras los participantes de MasterChef Celebrity hacen amistad, Wanda Nara anunció que está comenzando un romance. Sin dar nombres específicos, la empresaria aseguró que "ya está sucediendo".

La conductora alentó las especulaciones de los seguidores sobre la cercanía de ciertas parejas y finalmente reveló que uno de los protagonistas es Walas, el vocalista de la banda de rock Massacre.

“Hay una participante que me dijo que gusta de vos”, lanzó la conductora al cantante en el programa de este miércoles, en medio de una devolución del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui que no le fue favorable.

El músico venía manteniendo una participación más que aceptable a lo largo de la semana, pero un error crucial en su preparación y quemó parte de su plato, un ceviche. Si bien se lo tomó con humor, lo llevó a presentarse "derrotado" ante el tribunal de los chefs.

Las únicas cuatro participantes que no estaban presentes este martes eran La Joaqui, Sofi Gonet, Sofi Martínez y Momi Giardina, pero todas tienen pareja.