29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES entrega $122.443 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuál es el grupo que recibirá este monto.

Por
Anses entrega $122.443 en diciembre a un grupo de beneficiarios.

Anses entrega $122.443 en diciembre a un grupo de beneficiarios.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre $122.443 por la AUH.
  • El aumento será del 2,3% en base a la nueva fórmula de movilidad.
  • Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones.
  • El trámite de solicitud de esta asignación se puede comenzar de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de diciembre. Y en ese sentido, explicó que en el último mes del año, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $122.443 en base al aumento previsto del 2,3%.

Anses entrega $479.055 en diciembre a un grupo especifico.
Te puede interesar:

ANSES entrega $479.055 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

AUH ANSES
Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años y no perciban otra asignación familiar ni ingresos formales registrados. También incluye a quienes trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Además, la ayuda se mantiene activa para las personas con discapacidad sin límite de edad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

La AUH subirá un 2,3% en diciembre:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89.

Cómo acceder a la AUH de ANSES

Para acceder a la AUH es necesario contar con:

  • DNI del titular a cargo y del hijo.
  • Certificado o partida de nacimiento del hijo.
  • Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en Anses.

Si no lo están, se pueden actualizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

Una vez acreditados los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.

ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

Anses difundió información importante para los jubilados y pensionados.

El dato clave que ANSES dio a conocer a jubilados y pensionados para diciembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Se confirmó de cuánto será el monto del aguinaldo para los jubilados de la mínima

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

Anses explicó quiénes cobran el bono navideño en diciembre.

El bono navideño de ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto paga en diciembre 2025

Rating Cero

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

últimas noticias

En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Hace menos de un minuto
Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Hace 13 minutos
Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Hace 29 minutos
El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

Hace 31 minutos
Varios podrán tener otro fin de semana extendido gracias a un nuevo feriado.

¿Feriado el viernes 5 de diciembre? El fin de semana largo que nadie esperaba

Hace 44 minutos