ANSES entrega $122.443 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuál es el grupo que recibirá este monto. Por + Seguir en







Anses entrega $122.443 en diciembre a un grupo de beneficiarios. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre $122.443 por la AUH.

El aumento será del 2,3% en base a la nueva fórmula de movilidad.

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones.

El trámite de solicitud de esta asignación se puede comenzar de forma online. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de diciembre. Y en ese sentido, explicó que en el último mes del año, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $122.443 en base al aumento previsto del 2,3%.

AUH ANSES Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años y no perciban otra asignación familiar ni ingresos formales registrados. También incluye a quienes trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Además, la ayuda se mantiene activa para las personas con discapacidad sin límite de edad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 La AUH subirá un 2,3% en diciembre:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89. Cómo acceder a la AUH de ANSES Para acceder a la AUH es necesario contar con:

DNI del titular a cargo y del hijo.

Certificado o partida de nacimiento del hijo.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia. Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en Anses.