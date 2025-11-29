ANSES entrega $122.443 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses entrega $122.443 en diciembre a un grupo de beneficiarios.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en diciembre $122.443 por la AUH.
El aumento será del 2,3% en base a la nueva fórmula de movilidad.
Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones.
El trámite de solicitud de esta asignación se puede comenzar de forma online.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de diciembre. Y en ese sentido, explicó que en el último mes del año, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $122.443 en base al aumento previsto del 2,3%.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años y no perciban otra asignación familiar ni ingresos formales registrados. También incluye a quienes trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Además, la ayuda se mantiene activa para las personas con discapacidad sin límite de edad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025
La AUH subirá un 2,3% en diciembre:
La Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89.
La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89.
Cómo acceder a la AUH de ANSES
Para acceder a la AUH es necesario contar con:
DNI del titular a cargo y del hijo.
Certificado o partida de nacimiento del hijo.
Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.
Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los vínculos familiares estén actualizados en Anses.
Si no lo están, se pueden actualizar a través del canal de Atención Virtual de ANSES presentando la documentación del grupo familiar (partidas de nacimiento de hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).
Una vez acreditados los vínculos familiares, si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.