Telefe quedó expuesto con la vuelta de Marley a la televisión: tuvo su peor rating en mucho tiempo El canal recibió un claro mensaje de la audiencia con respecto a la presencia del conductor Alejandro Wiebe y Por el mundo podría tener los días contados.







Marley volvió con Por el mundo﻿ y tuvo malos números de rating. Telefe

El canal Telefe quedó expuesto con la vuelta del conductor Marley a la televisión, ya que tuvo su peor rating en mucho tiempo y esto terminó por perjudicar al líder de la audiencia, lo que podría provocar que el programa Por el mundo tenga los días contados.

Durante lo que fue la vuelta a la televisión de Marley, estuvo acompañado por la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop en un viaje por Japón. Si bien la invitada y el destino parecían ser ideales para que Telefe tenga buenos números de rating, lo cierto es que el promedio cayó de forma notoria y quedó muy lejos de los últimos ciclos que ocuparon el segmento nocturno de los domingos.

Según reveló el usuario @PoneleShow en X, los programas más vistos del domingo 5 de octubre fueron los siguientes: Por el mundo (6.6), Cine Telefe: In Time (5.0), Pasapalabra (4.3), Cine Shampoo: The Green Mile (4.2), Cine Shampoo: Puppy Love (4.2) y La Peña de Morfi (4.1). De esta manera, quedó muy lejos de los 10 puntos y arruinó la seguidilla del canal.

Rating domingo 5 de octubre Por el mundo lideró pero tuvo un número muy bajo. Captura X

Con motivo de este bajo número de rating de Marley, el promedio de Telefe cayó a a 4.1 y quedó apenas por encima de los 3.7 de El Trece, una situación límite para el canal líder de audiencia. Por eso, se deberá prestar especial atención para saber si Por el mundo seguirá al aire o si se terminará con sus emisiones.

