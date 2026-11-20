Video: el suceso paranormal que vivió el hermano de Luis Alberto Spinetta mientras recordaba al músico En medio de una entrevista, Gustavo comenzó a hablar sobre los fallecidos de su familia, entre lágrimas, y ocurrió un hecho que quedó grabado. Agregar C5N en









El hecho paranormal de Spinetta. Redes sociales

El hermano de Luis Alberto Spinetta, Gustavo, brindaba un reportaje y hablaba sobre la muerte de sus familiares en Fonograma. Pero en el momento exacto en el que mencionaba el tema, tres guitarras se cayeron solas y en simultáneo. “La fe mueve montañas”, expresó emocionado.

La escena ocurrió durante una entrevista en la que Gustavo se había puesto a repasar algunos de sus momentos más dolorosos. Contó cómo en el mismo año murieron su padre y su hermano y su sufrimiento.

Sucede que el Flaco falleció el 8 de febrero de 2012 a causa de cáncer de pulmón y su padre ese mismo año. “En un año murieron mi viejo, Luis…”, expresó y fue interrumpido por un golpe. De fondo se pudo ver como los instrumentos comenzaron a caer.

“Confirmado”, expresó con humor el conductor del programa, más conocido como Goura. “La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas. Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”, expresó Gustavo.

Hecho paranormal que vivió el hermano de Spinetta: el video del momento TRES GUITARRAS CAYERON JUSTO CUANDO HABLABA DE LA MUERTE DE SPINETTA Gustavo Spinetta, hermano del Flaco, recordaba la muerte de sus padres y de Luis Alberto durante una emotiva entrevista.Justo cuando estaba por quebrarse, tres guitarras apoyadas en una escalera… pic.twitter.com/hLtfji1x5j — Rosario3.com (@Rosariotres) November 19, 2026