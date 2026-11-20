El hermano de Luis Alberto Spinetta, Gustavo, brindaba un reportaje y hablaba sobre la muerte de sus familiares en Fonograma. Pero en el momento exacto en el que mencionaba el tema, tres guitarras se cayeron solas y en simultáneo. “La fe mueve montañas”, expresó emocionado.
La escena ocurrió durante una entrevista en la que Gustavo se había puesto a repasar algunos de sus momentos más dolorosos. Contó cómo en el mismo año murieron su padre y su hermano y su sufrimiento.
Sucede que el Flaco falleció el 8 de febrero de 2012 a causa de cáncer de pulmón y su padre ese mismo año. “En un año murieron mi viejo, Luis…”, expresó y fue interrumpido por un golpe. De fondo se pudo ver como los instrumentos comenzaron a caer.
“Confirmado”, expresó con humor el conductor del programa, más conocido como Goura. “La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas. Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas”, expresó Gustavo.