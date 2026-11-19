La final de la Copa Libertadores tendrá un show en el entretiempo: quién cantará en Estudiantes vs. Palmeiras La Conmebol anunció la presentación de un artista durante el descanso del partido entre el Pincha y el Verdao, que se llevará adelante el 28 de noviembre en Montevideo. Por Agregar C5N en









Estudiantes y Palmeiras jugarán el 28 de noviembre.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el cantante brasileño Pedro Sampaio brindará un show en el entretiempo de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, por lo que será la primera vez que el torneo continental tendrá un espectáculo musical en el tiempo de descanso.

En un comunicado, la Conmebol confirmó la presentación de Sampaio en el partido que se llevará adelante el sábado 28 de noviembre desde las 17 en Montevideo y detalló que durará siete minutos. Además, señaló que será fuera del campo de juego "manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche".

En tal sentido, la entidad que rige el fútbol sudamericano destacó al artista de 28 años y lo definió como "uno de los principales nombres de la nueva generación de la música brasileña y una de las grandes fuerzas del funk en América Latina". También se refirió al rol que tendrá en la final: "Conocido por mover multitudes con su energía única y su capacidad de conectar con grandes audiencias, el artista llevará su propuesta musical, a través del ritmo, el baile y elementos inspirados en la cultura del fútbol".

Pedro Sampaio cantará en la final de la Copa Libertadores. En tanto, el cantante manifestó su entusiasmo por la presentación: "Pasé por diferentes ciudades y países a lo largo de 2026, pero pocas experiencias se comparan con la energía que viene de América Latina. Estar por primera vez en Uruguay y, justamente, en una final de la Libertadores, hace que todo sea aún más especial".

"Estoy contando los minutos para sentir de cerca la emoción de esta hinchada, esa vibración única que solo el fútbol es capaz de brindar. Voy a llevar toda esa energía al escenario: ¡quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!", agregó en el comunicado publicado por la Conmebol.