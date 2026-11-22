Así es la oferta laboral de un pueblo de España para poder ir a vivir allí La iniciativa busca atraer a quienes quieran dejar atrás el ritmo de las grandes ciudades y apostar por una nueva experiencia de vida. Por Agregar C5N en









Así es la oferta laboral de un pueblo de Aragón para poder ir a vivir allí- Comarca de Teruel

Un pequeño pueblo de Aragón busca una persona emprendedora para hacerse cargo de tres servicios esenciales.

La propuesta incluye la gestión de un bar, un restaurante y una tienda de productos básicos.

El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de extenderse hasta cinco.

El proyecto comenzará en enero de 2027 y ofrece una oportunidad para quienes quieran mudarse y emprender en un entorno rural. Distintos pueblos de España buscan personas dispuestas a instalarse y emprender, con propuestas que pueden convertirse en una oportunidad para quienes quieren cambiar de ritmo y empezar de nuevo. En Aragón, un pequeño municipio lanzó una convocatoria para encontrar a alguien que se haga cargo de tres negocios esenciales.

Se trata de Cuevas Labradas, un pueblo de la provincia de Teruel que tiene alrededor de 125 habitantes y busca una persona emprendedora para gestionar su multiservicio municipal. La propuesta incluye un bar, un restaurante y una tienda, tres espacios que cumplen un papel importante para los vecinos y que también pueden representar una alternativa laboral para quienes quieran desarrollar un proyecto propio.

Así es Cuevas Labradas, el pueblo español que ofrece una propuesta para emprendedores. Comarca de Teruel La convocatoria está impulsada por el Ayuntamiento y contempla un canon mínimo de 120 euros mensuales más IVA. El contrato tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá renovarse hasta alcanzar un máximo de cinco. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el jueves 26 de noviembre, por lo que quienes estén interesados todavía tienen tiempo para anotarse.

Cómo es el pueblo de Aragón que busca repoblarse El proyecto comenzará el 1 de enero de 2027 y permitirá hacerse cargo de los distintos servicios que funcionarán dentro del establecimiento. El bar será un lugar de encuentro para los habitantes, mientras que el restaurante ofrecerá comidas, cenas y menú diario. A su vez, la tienda tendrá productos básicos y artículos de primera necesidad, pensados para cubrir las compras cotidianas sin tener que salir de la localidad.

Para participar, es necesario comunicarse con la Red de Multiservicios Rurales de la Cámara de Comercio de Teruel, encargada de canalizar este tipo de propuestas. Quienes quieran conocer más detalles sobre las tareas, los requisitos y las condiciones de la convocatoria también pueden escribir al correo [email protected], donde podrán solicitar información antes de presentar su candidatura.

Así es Cuevas Labradas, el pueblo español que ofrece una propuesta para emprendedores. Comarca de Teruel Cuevas Labradas se encuentra en la comarca Comunidad de Teruel, a unos 15 kilómetros de la capital provincial y aproximadamente 15 minutos en auto. El multiservicio, llamado "El Sitio", está ubicado junto a la Iglesia, en la plaza Antonio Pastor número 1. Además de su entorno de montaña y las cuevas naturales que le dan nombre, el pueblo cuenta con atractivos como la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista y las ermitas de la Virgen del Carmen y de Cilleruelos. Así, la propuesta no solo abre una puerta para emprender, sino también para instalarse en un lugar tranquilo y formar parte de una comunidad que busca seguir creciendo.