No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación El encuentro en el Monumental inluyó tanto emoción, como homenajes y momentos espontáneos que rápidamente tuvieron repercusión en las redes sociales. Agregar C5N en









Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

Durante el emotivo show de Soledad Pastorutti en la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental, las cámaras captaron un momento que generó preocupación entre los espectadores. Mientras La Sole interpretaba "Brindis" frente al capitán y al plantel completo de la Selección, un integrante del personal de seguridad se desplomó detrás de ella y tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que miles de personas que seguían la transmisión en vivo por Telefe lo notaran y lo convirtieran en tema en las redes sociales. La pregunta sobre el estado de salud del guardia se multiplicó sin que nadie de la organización del evento saliera a dar explicaciones sobre lo ocurrido.

El desmayo se produjo en uno de los momentos más emotivos de la noche. La Sole cantó "Brindis" parada frente a Messi en el centro del campo de River, con la mirada clavada en sus ojos, en una performance que repitió lo que ya había hecho en el homenaje de la Conmebol tras el Mundial de Qatar 2022. También dedicó esa misma canción a Diego Maradona hace 20 años, lo que le suma peso simbólico al gesto.

Redes sociales La Sole intercambió su poncho con un futbolista de la Selección Una vez finalizada la actuación, Soledad Pastorutti se unió al plantel en el centro del campo para escuchar las palabras de despedida de Messi. Fue en ese momento cuando Agustín Giay se acercó a la cantante y le hizo un comentario sobre su poncho, la prenda que la acompaña desde hace décadas y que en esta ocasión tenía una confección especial para el evento.

QUIÉN SALIÓ GANANDO??? https://t.co/YA1xbmFQ5p — SARITA (@sariskleit) October 7, 2026 Lo que comenzó como un elogio terminó en una propuesta que la sorprendió. El lateral de la Selección le ofreció su campera oficial a cambio del poncho y La Sole aceptó el trato sin dudar. El video de la escena se viralizó rápidamente en redes sociales.