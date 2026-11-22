El médico Ramiro Heredia explicó en diálogo con C5N que el capitán de Boca sufrió un síncope benigno por calor y deshidratación, descartando cuadros de mayor gravedad. Además, detalló qué chequeos cardíacos son indispensables antes de volver a jugar y cómo actuar ante un desvanecimiento.

El susto que generó Leandro Paredes al desmayarse en vivo tras ganar la Copa Sudamericana con Boca Juniors encendió las alarmas en el mundo del deporte y en los hogares argentinos, justo en la antesala del verano. Tras las imágenes en las que se vio cómo reanimaron al capitán xeneize en plena entrevista, el médico Ramiro Heredia analizó el episodio en diálogo con C5N y llevó claridad sobre el cuadro clínico .

Según detalló el especialista a Argentina en Vivo, el volante sufrió un cuadro frecuente en deportistas sometidos a altas temperaturas y exigencia física. "Lo más probable que haya tenido un síncope, que es como los médicos le decimos al desmayo. En realidad el término técnico es síncope por calor ", explicó Heredia.

El profesional remarcó que el contexto climático fue determinante: un adulto sano realizando actividad física de alto rendimiento con 30 grados de temperatura y cerca de un 80% de humedad. "Cuando las temperaturas del ambiente son altas y la humedad también, la diferencia de temperatura y de humedad que tenemos para eliminar ese exceso es mucho menor, por lo cual esos mecanismos son más ineficientes" , sostuvo, y agregó que en un partido de fútbol un jugador puede llegar a transpirar "uno o dos litros de agua" .

Además, Heredia diferenció este episodio de cuadros de mayor gravedad y descartó tanto el golpe de calor como un ataque de pánico. " Esto no es un golpe de calor . Tuvo un desmayo por calor, porque el golpe de calor es una situación grave en la cual la temperatura corporal sube por encima de 39-40 grados y uno tiene alteraciones a nivel de conciencia", puntualizó. Sobre la presión mediática que atravesó el futbolista en la previa, señaló que el estrés por sí solo no provoca el desvanecimiento, aunque sí condiciones asociadas como haber dormido mal .

A pesar de considerar que lo ocurrido con el mediocampista fue "un proceso benigno" y "un episodio aislado", el doctor Heredia hizo especial hincapié en que ningún desvanecimiento debe pasarse por alto , independientemente de la edad o el estado físico de quien lo padezca.

"En toda persona que se desmaya, siempre, siempre tiene que haber una evaluación médica, aunque parezca esto que es un síncope benigno", afirmó el médico.

Para descartar patologías subyacentes de riesgo antes de que el jugador quede habilitado para volver a competir, el protocolo exige una serie de pasos básicos e indispensables:

Revisión clínica e interrogatorio: "A esa persona hay que revisarla, hay que interrogarla, interrogar a la gente que vio ese síncope".

Electrocardiograma: Heredia lo definió como un estudio "fundamental" para confirmar que el cuadro "no haya sido consecuencia de una arritmia", lo cual cambiaría por completo el pronóstico y las conductas médicas a seguir.

Análisis complementarios: según los hallazgos iniciales, se avanza con estudios de laboratorio y, en determinadas ocasiones, "una ecografía del corazón".

Primeros auxilios: cómo actuar ante un desmayo

Con la llegada de la temporada estival, el caso de Paredes funciona como un recordatorio sobre cómo asistir correctamente a una persona que se desvanece en la vía pública, en el trabajo o en el hogar. El doctor Heredia indicó que el primer paso es acercarse a comprobar si la persona se mueve, responde o respira: "Si el paciente está con pulso y respira, ahí hablamos de que el principal diagnóstico es el síncope o desmayo. Tenemos que activar el sistema de emergencias: hay que llamar al número de emergencias donde estamos siempre y empezar a asistirlo".

Para brindar asistencia mientras llega la ambulancia, el especialista recomendó las siguientes medidas:

Recostar a la persona en una posición segura: Colocarla en el piso y, si es necesario durante la recuperación, ponerla "de costado por si el paciente en la recuperación tiene algún vómito o algo que pueda complicar".

Elevar las piernas: Conocida como "posición de Trendelenburg", esta maniobra "puede servir en estos casos para mejorar el retorno venoso de la sangre al corazón".

Evitar remedios caseros: Ante la consulta sobre la costumbre popular de acercar alcohol, perfumes o quitaesmalte a la nariz de quien se desmaya, Heredia desaconsejó la práctica: "En eso no hay mucha evidencia, por más que lo hacemos a veces en la práctica. Eso no lo hace un médico habitualmente, lo hace la gente que trata de colaborar".

Por último, el médico recordó que, aunque los segundos parezcan eternos para quienes presencian la escena, en un síncope común la recuperación de la conciencia suele ocurrir "dentro del minuto", dejando a la persona únicamente con una sensación de cansancio o agotamiento.