Revelaron los intentos fallidos de reconciliación con Cacho Deicas y el durísimo mensaje que recibió Sandra, pareja del acordeonista.

La muerte de Marcos Camino , histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, volvió a poner en primer plano la fuerte interna que atravesaba el grupo de cumbia santafesina. En las últimas horas, trascendieron nuevos detalles sobre su distanciamiento de Cacho Deicas y los intentos de reconciliación que no llegaron a concretarse.

Según reveló el periodista Pepe Ochoa en LAM, Camino habría intentado comunicarse reiteradamente con Cacho Deicas durante noviembre, antes de su fallecimiento. El objetivo era recomponer el vínculo de cara a un homenaje en los premios Martín Fierro , pero, de acuerdo con el periodista, los hijos del cantante no respondieron a sus llamados.

La polémica se profundizó cuando Sandra , pareja de Marcos Camino, decidió contactar a los hijos de Deicas para pedir explicaciones sobre la falta de diálogo. Según la información difundida en el programa, Cristian Deicas le habría contestado con una frase terminante: “No nos contactes nunca más en tu vida” .

Indignada por la respuesta, Sandra publicó un contundente descargo en redes sociales contra el entorno del exvocalista de Los Palmeras. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible” , expresó la mujer, dejando en evidencia que el conflicto familiar y artístico seguía abierto incluso después de la muerte del músico.

La disputa entre Marcos Camino y Cacho Deicas se había profundizado entre versiones de desacuerdos económicos y contractuales . Aunque Los Palmeras despidieron públicamente al acordeonista con un mensaje de respeto hacia su familia, las revelaciones de LAM reavivaron la controversia sobre una reconciliación que nunca se produjo.

Marcos Camino.

De qué murió Marcos Camino

Marcos Camino murió el martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. El histórico acordeonista de Los Palmeras fue encontrado sin vida en el estudio de grabación de la banda, ubicado en Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte.

Según el informe de la Policía de Santa Fe, la principal hipótesis sobre la muerte de Marcos Camino fue un suicidio. Las primeras actuaciones policiales apuntaron a esa posibilidad, aunque la investigación judicial debía determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

El operativo comenzó después de que una familiar del músico advirtiera, mediante las cámaras de seguridad, que Camino había ingresado al inmueble y no había salido. Tras el hallazgo, intervinieron efectivos policiales y personal sanitario, que constataron su muerte.

La Justicia dispuso la realización de pericias y una autopsia para esclarecer lo sucedido. Hasta la información publicada y verificada para este 19 de noviembre, no se encontraron resultados forenses definitivos difundidos oficialmente que permitieran confirmar la causa de muerte.

En febrero de 2026, el músico había anunciado su retiro de los escenarios por cuestiones de edad y salud. “Yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, explicó entonces. Su representante había informado que el artista tenía nueve stents.

Tras conocerse la noticia, Los Palmeras publicaron un emotivo comunicado: “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino”. La agrupación también pidió “respeto por la intimidad” de la familia y destacó el legado musical de quien fue uno de sus máximos referentes.