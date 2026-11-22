La Unión Europea y Panamá rechazaron el borrador de la declaración final de la COP31, que se desarrolla en Turquía, porque no contempla una referencia directa al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón.

Las negociaciones entraron en una etapa de bloqueo y crece la incertidumbre sobre el resultado de la conferencia.

La Cumbre del Clima COP31 , que reúne a cerca de 200 países en la ciudad turca de Antalya, atraviesa horas decisivas y quedó al borde del fracaso después de que la Unión Europea rechazara el proyecto de declaración final por no incluir compromisos concretos para dejar atrás los combustibles fósiles.

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El bloque europeo cuestionó con dureza el documento presentado por la presidencia de la conferencia y advirtió que no respaldará un acuerdo que omita cualquier referencia a la transición energética y al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón , considerados los principales responsables del calentamiento global.

"Este texto no alcanza ni de cerca el listón mínimo" , sostuvo Wopke Hoekstra, responsable climático de la Unión Europea. En la misma línea, el ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, calificó de inadmisible la ausencia de compromisos sobre los combustibles fósiles y denunció que la cumbre fue «secuestrada por Estados petroleros».

La posición europea recibió el respaldo de Francia y Alemania. La ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, consideró que la propuesta representa un retroceso inaceptable, mientras que su par alemán, Carsten Schneider, también rechazó los términos del borrador.

Panamá se sumó a las objeciones y formalizó su rechazo al texto, en medio de las dificultades para alcanzar el consenso necesario entre los países participantes. La falta de acuerdo amenaza con dejar sin una declaración conjunta a la conferencia.

Las diferencias por el contenido del acuerdo

Uno de los principales puntos de conflicto es que la propuesta no establece una hoja de ruta para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En cambio, mantiene la iniciativa de Turquía para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético mundial para 2035, frente al 23% actual.

El documento también incorpora una propuesta impulsada por países petroleros del Golfo para desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. La iniciativa fue cuestionada por organizaciones ambientalistas y representantes europeos, que consideran que desvía la atención de la necesidad de reducir la producción de petróleo y gas.

Otro de los puntos sin resolver es el financiamiento para que los países en desarrollo puedan adaptarse a los efectos del cambio climático. El borrador no establece una cifra concreta para triplicar los fondos destinados a ese objetivo, un compromiso que había surgido de la COP30 realizada en Brasil. Una versión anterior contemplaba una meta de 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, pero ese monto fue eliminado.

Mientras tanto, la presidencia turca intenta destrabar las negociaciones y conseguir que los países alcancen un entendimiento. Sin embargo, el rechazo de varios participantes y la salida de numerosos negociadores complican la posibilidad de aprobar el documento, que requiere consenso.

La conferencia también enfrenta la presión de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales. La ONU advirtió que ese umbral podría superarse en los próximos cinco años.