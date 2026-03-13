Turf celebra los 30 años de trayectoria con una gira histórica por Europa La banda liderada por Joaquín Levinton recorrerá siete ciudades del Viejo Continente, y culminará el tour con un gran show en el C Art Media. + Seguir en







En 3 décadas mantuvieron la esencia que los convirtió en íconos del rock argentino. Redes sociales

Turf se prepara para cruzar el Atlántico y celebrar sus 30 años de trayectoria en el rock nacional con una gira histórica por Europa, que terminará en Barcelona y Madrid como parte final de su tour 2026.

El grupo liderado por Joaquín Levinton iniciará un recorrido por el Viejo Continente que lo llevará a siete ciudades de Italia, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Alemania y España.

A todas las paradas llevará su repertorio de hits y el material del nuevo disco, Polvo de Estrellas, con invitados de lujo como Lali, Milo J, Miranda! y Fito Páez, entre otros artista que se sumaron al proyecto.

Los músicos desarrollaron un estilo vinculado al rock y pop argentino con influencias del rock británico de los años 90, y consolidaron un repertorio con éxitos como Loco tu forma de ser, Yo no me quiero casar, ¿y usted? y Pasos al Costado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MTV Sur (@mtvsur) Turf regresó en 2014, con los mismos integrantes iniciales que en 1995, su año de lanzamiento: Joaquín Levinton (voz), Leandro Lopatín (guitarra), Fernando Caloia (batería), Carlos Tapia (bajo) y Nicolás Ottavianelli (teclados).

Fechas confirmadas 7 de abril: Legend Club. Milán, Italia

Italia 8 de abril: Bitterzoet. Ámsterdam, Países Bajos

Países Bajos 10 de abril: Pan Piper. París, Francia

Francia 11 de abril: Beta. Copenhague, Dinamarca

Dinamarca 12 de abril: Lido. Berlín, Alemania

Alemania 14 de abril: Razzmatazz 2. Barcelona, España

España 15 de abril: La Sala Movistar. Madrid, España

España 9 de mayo: C Art Media. Buenos Aires, Argentina