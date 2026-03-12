Lollapalooza Argentina 2026: la grilla día por día con los horarios de cada artista

Con Paulo Londra, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter, el festival se prepara para tres jornadas maratónicas en el Hipódromo de Palermo.

El Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro , con las actuaciones estelares de Paulo Londra , Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter , entre otros artistas que pasarán por los tres días maratónicos.

La novedad del festival de música global es la fuerte presencia de artistas locales y como siempre tendrá la amplitud de estilos que van del pop hasta el rock clásico nacional, donde el músico cordobés aparece como headliner local.

La primera jornada está marcada por la sofisticación de Tyler , The Creator y el regreso de la neozelandesa Lorde. En el plano nacional, el cierre de Alternative Stage estará a cargo de Turf . El cronograma del viernes 13 de marzo es:

El sábado 14 tiene una programación dedicada al público joven. Chappell Roan , es la revelación del año, compartirá cartel con el DJ Skrillex y el compositor escocés Lewis Capaldi. Paulo Londra se subirá al Samsung Stage a las 19, como el mayor exponente del trap local.

Entre otros artistas destacados del segundo día del evento están: Ángela Torres, a las 17, en el Samsung Stage, Soledad Pastorutti, a las 18.00 en el Alternative Stage, y Six Sex a las 18.30 en el Perry’s Stage. El cronograma completo del sábado 14 es:

Lollapalooza Argentina 2026 Grilla sábado Redes sociales

Domingo 15: el cierre con Sabrina Carpenter y Ratones Paranoicos

El final del Lollapalooza Argentina 2026 tendrá al pop de Sabrina Carpenter y la banda estadounidense de heavy metal Deftones. El rock nacional tendrá un lugar especial con el regreso de Ratones Paranoicos y la mística de Massacre. El cronograma completo del domingo 15 es:

Lollapalooza Argentina 2026 Grilla domingo Redes sociales

Chappell Roan: la revelación del año en el escenario principal

Tras ganar el Grammy a Mejor Artista Nueva, Chappell Roan se convirtió en la estrella de la música y revelación del año. Con su estética "drag-pop" y hits como Good Luck, Babe! y Pink Pony Club, se espera que su set sea uno de los más comentados por su despliegue visual y compromiso vocal. La compositora estadounidense se presentará el sábado 14, en el Flow Stage a las 22.