Lollapalooza Argentina 2026: la grilla día por día con los horarios de cada artista

Con Paulo Londra, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter, el festival se prepara para tres jornadas maratónicas en el Hipódromo de Palermo.

El cordobés regresa a los escenarios principales para repasar sus éxitos de trap y pop.

El Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con las actuaciones estelares de Paulo Londra, Tyler, The Creator y Sabrina Carpenter, entre otros artistas que pasarán por los tres días maratónicos.

La novedad del festival de música global es la fuerte presencia de artistas locales y como siempre tendrá la amplitud de estilos que van del pop hasta el rock clásico nacional, donde el músico cordobés aparece como headliner local.

Vienes 13: el debut con Tyler, The Creator y Lorde

La primera jornada está marcada por la sofisticación de Tyler, The Creator y el regreso de la neozelandesa Lorde. En el plano nacional, el cierre de Alternative Stage estará a cargo de Turf. El cronograma del viernes 13 de marzo es:

Grilla viernes Lollapalooza

Sábado 14: Paulo Londra y el la música pop

El sábado 14 tiene una programación dedicada al público joven. Chappell Roan, es la revelación del año, compartirá cartel con el DJ Skrillex y el compositor escocés Lewis Capaldi. Paulo Londra se subirá al Samsung Stage a las 19, como el mayor exponente del trap local.

Entre otros artistas destacados del segundo día del evento están: Ángela Torres, a las 17, en el Samsung Stage, Soledad Pastorutti, a las 18.00 en el Alternative Stage, y Six Sex a las 18.30 en el Perry’s Stage. El cronograma completo del sábado 14 es:

Lollapalooza Argentina 2026 Grilla sábado

Domingo 15: el cierre con Sabrina Carpenter y Ratones Paranoicos

El final del Lollapalooza Argentina 2026 tendrá al pop de Sabrina Carpenter y la banda estadounidense de heavy metal Deftones. El rock nacional tendrá un lugar especial con el regreso de Ratones Paranoicos y la mística de Massacre. El cronograma completo del domingo 15 es:

Lollapalooza Argentina 2026 Grilla domingo

Chappell Roan: la revelación del año en el escenario principal

Tras ganar el Grammy a Mejor Artista Nueva, Chappell Roan se convirtió en la estrella de la música y revelación del año. Con su estética "drag-pop" y hits como Good Luck, Babe! y Pink Pony Club, se espera que su set sea uno de los más comentados por su despliegue visual y compromiso vocal. La compositora estadounidense se presentará el sábado 14, en el Flow Stage a las 22.

