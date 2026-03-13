13 de marzo de 2026 Inicio
Alertan por estafas en el Lollapalooza Argentina por $80 mil: cómo estar atento para no caer

Ciberdelincuentes aprovechan la fiebre por el evento musical para engañar aquellos interesados en trabajar o comprar entradas de último momento. Conoce todos los detalles para evitar perder dinero.

Alerta por una estafa para quienes quieren trabajar en el Lollapalooza.

Alerta por una estafa para quienes quieren trabajar en el Lollapalooza.

Una nueva modalidad de estafa dirigida a jóvenes que buscan empleo en el Lollapalooza 2026. Un usuario de la red X denunció una convocatoria para el puesto de asistente de producción. La oferta destaca la falta de necesidad de experiencia previa y solicita disponibilidad para el fin de semana del evento, captando el interés de perfiles que buscan un ingreso extra.

La plataforma de streaming transmitirá en vivo desde los cuatro escenarios principales.
Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming

Un posteo de @dxnteismissing en su cuenta de X se viralizó, en el que contó cómo quisieron estafarlo para robarle 80 mil pesos: "hilo de cómo me quisieron cagar 80k con un supuesto "laburo en el lolla" (y masterclass en cómo no estafar gente que no es boluda)".

Estafa 13-3-26

En el posteo adjunto una captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta denunciada (camanu_okk) que buscaba gente para trabajar: "Estoy buscando dos más personas para trabajar como asistentes de producción en Lollapalooza. Es para sábado y domingo. Hay 2 puestos disponibles, puede ser masculino o femenino. No hace falta experiencia previa, solo ganas de trabajar y responsabilidad. Si a alguien le interesa o conoce a alguien que le pueda servir, que me escriba por privado".

Al contactarlo, le pasan una serie de requisitos y lo que cobraría por una jornada de dos días, con una lista detallada de qué se trata el trabajo y cuáles serían las tareas para realizar durante esos dos días.

El proceso de engaño se consolida cuando el supuesto reclutador le solicitan la tramitación de un "Carnet de Registro Audiovisual". Este documento no existe en los registros oficiales ni es un requisito legal para trabajar en la producción de eventos en el país.

"Le dije que estaba interesado y me mandó todos los detalles que necesitaba para poder hacer el trabajo, normal que te pidan certificado de antecedentes penales, pero la cosa me seguía oliendo rara qué carajo es un carnet de registro audiovisual", remarcó el chico que realizó la denuncia.

A lo que le respondieron que es un permiso que se realiza mediante "supuestas gestoras", por lo que le brinda un número de teléfono y una casilla de mail. A lo que el chico aseguró que "le pedí datos a ese número de este carnet y no tardó en pasarme EL PRECIO del carnet antes de siquiera explicarme qué carajo era ese carnet casualmente tenían una opción inmediata y otra opción que ya era muy tarde porque me pedían los datos para hoy".

Desde el supuesto estudio jurídico le exigieron el pago inmediato de una tarifa para emitir la credencial: $80.000 por el trámite exprés (24 horas) o $40.000 por el trámite común (72 horas).

En ese momento le resultó muy rara la situación y se le dio por googlear al supuesto estudio jurídico, lo que encontró en Google fueron posteos sobre estafadores. A raíz de esto, @dxnteismissing decidió denunciar la cuenta y compartir su experiencia para evitar que otras personas que buscan trabajo y se encuentran con el posteo cayeran en una estafa.

Además, varios usuarios le comentaron la publicación contando historias de estafas similares. El usuario que fue denunciado cerró su cuenta de Instagram.

