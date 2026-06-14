El día que Serena Williams usó la camiseta de Camerún en Roland Garros 2002

La tenista estadounidense sorprendió en el Grand Slam de París de ese mismo año, mientras se jugaba el Mundial de Corea-Japón, con una indumentaria inspirada en los Leones Indomables. La llamativa elección se transformó en una historia deportiva.

Mientras el mundo tenía los ojos puestos en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, una de las mayores estrellas del tenis protagonizó uno de los cruces más curiosos entre dos deportes. En pleno Roland Garros, la estadounidense Serena Williams sorprendió al salir a la cancha con un llamativo outfit inspirado en la selección de Camerún, convirtiéndose en uno de los grandes temas de conversación de aquel año.

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La escena se produjo a fines de mayo de 2002, cuando el Grand Slam coincidió con el inicio del Mundial. En ese contexto, la marca Puma, patrocinadora tanto de Serena como del seleccionado africano, diseñó un vestido especial para la entonces número 3 del ranking mundial. La tenista apareció vestida de verde, con detalles en rojo, amarillo y negro, los colores de la bandera camerunesa, además de medias amarillas hasta casi las rodillas y zapatillas a juego.

El uniforme no fue elegido al azar. Camerún llegaba a la Copa del Mundo como una de las selecciones más atractivas del momento . Había conquistado la Copa Africana de Naciones en 2000 y 2002 y todavía conservaba el prestigio de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Con figuras como Samuel Eto'o y Patrick M'Boma, los llamados Leones Indomables aparecían como el equipo africano con mayores posibilidades de dar el golpe en el torneo.

Camerún ya había generado polémica antes del Mundial por su revolucionaria camiseta sin mangas. La FIFA consideró que aquella vestimenta no cumplía con los requisitos reglamentarios y obligó al equipo a competir con mangas negras añadidas debajo del diseño original. La discusión se convirtió en una de las historias más comentadas de la previa del certamen.

Serena decidió aprovechar esa atención mundial para rendir homenaje al conjunto africano. La propia tenista explicó que Puma le propuso utilizar una versión adaptada de la camiseta camerunesa durante Roland Garros. Incluso intentó llevar el número 26 en la espalda, en referencia a su fecha de nacimiento , aunque los organizadores del torneo francés rechazaron la solicitud.

La estadounidense también expresó públicamente su admiración por Camerún. En aquellos días aseguró que había leído que era uno de los equipos favoritos de los hinchas neutrales y destacó el espíritu de lucha de sus futbolistas. Aunque reconoció que el fútbol no era el deporte más popular en Estados Unidos, afirmó que estaba siguiendo con atención el Mundial.

Mientras Serena avanzaba en París, la Copa del Mundo comenzaba a ofrecer varias sorpresas. Francia, campeona vigente y una de las máximas candidatas al título, fue eliminada en la fase de grupos sin marcar goles. También quedaron afuera selecciones poderosas como Argentina y Portugal, en un torneo que rápidamente adquirió fama de impredecible. Alemania, Brasil, Corea del Sur y Turquía terminarían siendo algunos de los grandes protagonistas de la competencia.

Copa del mundo Redes sociales

El outfit de Serena Williams inspirado en Camerún que fue beneficioso para el tenis, pero no para el fútbol

Para Camerún, el certamen no fue tan exitoso. Integró el Grupo E junto con Alemania, Irlanda y Arabia Saudita. Tras empatar 1-1 con Irlanda, perdió 2-0 ante Alemania y derrotó 1-0 a Arabia Saudita, finalizó en el tercer puesto y quedó eliminado en la primera ronda por diferencia de goles.

La historia fue muy distinta para Serena. Después de utilizar el outfit inspirado en Camerún durante las primeras rondas, decidió cambiar de vestimenta y pasar a un diseño negro y dorado. Lejos de distraerla, el torneo terminó siendo uno de los más importantes de su carrera. En la final derrotó a su hermana mayor, Venus Williams, y ganó por primera vez Roland Garros. Aquel título fue el segundo Grand Slam de su trayectoria y el inicio de una etapa de dominio absoluto.

Serena Willams Con este look, Serena Williams fue campeona del Roland Garros 2002. Redes sociales

Con el paso de los años, aquel vestido quedó inmortalizado como uno de los outfits más recordados de la historia del tenis. La combinación entre la Copa del Mundo, la estética de Puma y la personalidad de Serena convirtió esa aparición en una imagen lo que hoy se llama en redes sociales como iconic.

Serena Williams terminaría construyendo una carrera legendaria. Ganó 23 títulos individuales de Grand Slam, permaneció durante años en el nro. 1 del ranking mundial y transformó para siempre el tenis femenino. Mucho antes de sus famosos looks y de las insólitas señaladas polémicas por su vestimenta, esa apuesta por Camerún en Roland Garros 2002 volvió noticia al fútbol y al tenis al mismo tiempo.

El futuro de Serena Williams en el tenis tras su regreso en césped

En la última semana, Serena fue noticia porque retornó al tenis en dobles junto a Victoria Mboko en dobles del WTA de Queen's. Ganaron el primer partido y al segundo no pudieron presentarse porque la canadiense se cayó en su partido de singles frente a Karolina Pliskova y se lesionó en su rodilla izquierda, por lo cual también se pierde Wimbledon.

Serena y Mboko. Serena junto con Victoria Mboko. Redes sociales

Aún no se sabe qué pasará con el futuro de Williams y si le darán una Wild Card para poder jugar en singles del tercer Grand Slam del año. Pero aseguró que tiene planes de continuar en el mundo deportivo porque, a sus 44 años, se siente bien físicamente.