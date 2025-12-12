Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

La banda publicó una historia en Instagram en la que confirmó que el artista está estable y la operación resultó exitosa. "Evoluciona favorablemente", indicaron.

Luego de la descompensación de Joaquín Levinton y de la confirmación de un infarto de miocardio , la banda Turf publicó un comunicado oficial sobre la salud del artista en el que confirma que se encuentra estable y fuera de peligro, luego de ser intervenido quirúrgicamente.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, había explicado en C5N que el paciente "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud.

Ante esto, la banda Turf lanzó un comunicado: “Durante la noche de ayer, Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández ”.

“En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, agregaron y agradecieron por los mensajes.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

