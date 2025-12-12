IR A
Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

La banda publicó una historia en Instagram en la que confirmó que el artista está estable y la operación resultó exitosa. "Evoluciona favorablemente", indicaron.

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Luego de la descompensación de Joaquín Levinton y de la confirmación de un infarto de miocardio, la banda Turf publicó un comunicado oficial sobre la salud del artista en el que confirma que se encuentra estable y fuera de peligro, luego de ser intervenido quirúrgicamente.

Joaquín Levinton sufrió un infarto.
Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El titular del SAME, Alberto Crescenti, había explicado en C5N que el paciente "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud. Pero no hay actualizaciones sobre su estado de salud.

Turf

Ante esto, la banda Turf lanzó un comunicado: “Durante la noche de ayer, Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”.

“En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, agregaron y agradecieron por los mensajes.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock nacional Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio esta madrugada mientras realizaba un show en un bar de Palermo y debió ser internado de urgencia.

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

Joaquín Levinton
El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló con C5N y brindó más detalles sobre el cuadro de salud del artista: "A las 0.45 el Sr. Levinton presentó un dolor precovial en el pecho con hipotensión, sudoración, por lo que convocaron al 107. A las 0.52 llegó el equipo para compensarlo".

"En una primera instancia se sospechó de un compromiso cardiológico, por lo cual se lo derivó al Hospital Fernández. De acuerdo con el parte médico, padeció un síndrome coronario agudo, por lo que permanece en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor", comentó.

