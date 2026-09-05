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Daniela Celis sorprendió al revelar cómo es su vida sexual tras ser mamá: "No me saco la tanga nunca más"

La influencer contó cómo vive la intimidad tras atravesar una mala experiencia y, además, confesó que en varias oportunidades recibió mensajes de futbolistas comprometidos.

Daniela Celis y una confesión inusual.

Daniela Celis y una confesión inusual.

Daniela Celis habló de todo durante una entrevista con Martín Cirio. No solo se refirió a su vida sexual, sino que también sorprendió al revelar los mensajes que recibe de algunas personalidades conocidas, incluidos, según contó, varios futbolistas casados.

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La influencer comenzó la entrevista confesando los complejos que le surgieron en relación con su cuerpo después de convertirse en mamá de las mellizas Laia y Aimé: "A mí me cuesta un montón, a partir del embarazo me volví muy insegura".

Fue entonces cuando admitió: "Yo ya voy a empezar a ventilar, pero a mí me cuesta, me cuesta un montón el tema. Yo no hago cositas... el amor, por ejemplo, sin bombacha por la cicatriz de la cesárea. Tengo muchos complejos".

Y agregó: "La cicatriz de la cesárea me da mucha vergüenza, un montón de complejos". Tras describir su cicatriz como "una sonrisa" en la zona baja del abdomen, la modelo contó la mala experiencia que tuvo con una pareja: "Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: 'Ay, ¿qué es esto?'".

Y luego remató: "Me dijo: '¿Qué es esto? ¿Qué tenés ahí?'. Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: 'Nunca más me saco la tanga adelante de nadie'. Quedé re traumada".

Daniela Celis confesó que le escriben futbolistas casados

Además de hablar sobre su intimidad, Daniela Celis se refirió a su presente amoroso. Si bien actualmente está soltera, aseguró que recibe mensajes privados de varias personalidades conocidas.

El tema surgió a partir de una pregunta que le hizo el streamer sobre los famosos que intentaron acercarse a ella. "¿Te escriben futbolistas?", le consultó sin vueltas.

Primero la ex Gran Hermano respondió que no, aunque la expresión de su cara enseguida la delató y dejó en evidencia que estaba mintiendo.

Ante la insistencia de Cirio, la protagonista de Sex terminó admitiendo que sí recibió mensajes de futbolistas. Pese a las propuestas, nunca avanzó con ninguno porque todos los que se contactaron con ella estaban en pareja. Tampoco reveló ni dio pistas sobre la identidad de los jugadores. "Yo no avanzo si me dicen que están en pareja, y todos los que me hablaron alguna vez estaban en pareja", explicó.

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