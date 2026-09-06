Se supo: quién es la nueva pareja de La Joaqui, a dos meses de separarse de Luck Ra

La cantante dejó la puerta abierta a una presunta infidelidad del cordobés, por lo que el artista no se guardó nada y, sin dar nombres, contó quién es el nuevo amor de su ex. Los fans ataron cabos y ya saben quién es.

La Joaqui tiene nuevo novio y todo indica que sería Tiago PZK. Todo salió a la luz a partir de una revelación furiosa de Luck Ra, quien se defendió de las acusaciones de infidelidad por parte de la cantante en un programa de streaming.

El cantante de cuarteto subió un posteo en su cuenta de Instagram en el que atacó a su excompañera de vida: “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé".

"Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta histori a. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió el músico.

Los fans comenzaron a elaborar teorías al respecto y todo indicaría que el ex gran amigo es nada más y nada menos que Tiago PZK. La cantante no tardó en reaccionar ya que muchos comenzaron a armar campañas para pedirle perdón a Tuli Acosta, ya que ella había sido la primera señalada como tercera en discordia.

La reacción de La Joaqui no tardó en llegar a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde cuestionó la postura de su ex al exponer su intimidad. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, comenzó expresando.

En su escrito, reveló que la relación concluyó “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”, remarcando que guardó silencio para preservarlo.

Uno de los puntos más álgidos de la respuesta estuvo dirigido a la forma en que Luck Ra se refirió al nuevo hombre en su vida. “También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, enfatizó la cantante.

Y agregó: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Y si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé, por cuidarte para preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.

“Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que vos hayas hecho tu duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente", comentó.

"Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad”, escribió, antes de concluir con una clara advertencia: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria. Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”.