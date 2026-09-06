Se tiraron con todo: Luck Ra reveló un secreto de La Joaqui y ella lo cruzó en redes sociales

Luego de que la cantante de RKT deslizara que el cordobés le había sido infiel, él contraatacó en su perfil de Instagram y afirmó que “está saliendo con un ex gran amigo mío”. Ella no tardó en responder.

Un mes después de hacer pública su ruptura, La Joaqui y Luck Ra protagonizan un escandaloso ida y vuelta que destapó el trasfondo de una separación que, según la artista, fue “fría e irrespetuosa”. Lo que comenzó como un comentario al pasar en un programa de streaming desencadenó una guerra de comunicados donde cruzaron acusaciones de deslealtad, traición y violación de la intimidad.

La mecha se encendió cuando la cantante de RKT habló sin filtros sobre sus experiencias amorosas pasadas y disparó una frase lapidari a: “De hecho, no he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena”.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata del cantante cordobés, quien publicó un comunicado para rechazar la acusación, aunque en el mismo texto desvió la atención al confirmar los rumores de romance de su ex con Tiago PZK.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta histori a. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió el músico.

La reacción de La Joaqui no tardó en llegar a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde cuestionó la postura de su ex al exponer su intimidad. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, comenzó expresando.

En su escrito, reveló que la relación concluyó “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”, remarcando que guardó silencio para preservarlo.

Uno de los puntos más álgidos de la respuesta estuvo dirigido a la forma en que Luck Ra se refirió al nuevo hombre en su vida. “También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, enfatizó la cantante.

Y agregó: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Y si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé —por cuidarte para preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.

Para cerrar, rechazó los juicios sobre su nueva etapa sentimental y dejó un firme mensaje final sobre sus límites. “Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que vos hayas hecho tu duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente. Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad”, escribió, antes de concluir con una clara advertencia: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria. Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”.