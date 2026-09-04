MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina El certamen de Telefe conducido por Wanda Nara suma a sus filas a figuras como Lizy Tagliani, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, además de otros nombres. Por Agregar C5N en









Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe. Redes sociales

Las cocinas de MasterChef Celebrity vuelven a encenderse en la pantalla de Telefe, y ya se conocieron quiénes son los famosos que participarán de esta nueva edición.

Entre los nombres más conocidos están L-Gante, quien volverá a compartir un espacio en pantalla con Wanda Nara, que estará otra vez al frente del certamen, además de Luck Ra, según confirmó Verónica Lozano en su programa.

La lista de participantes abarca a figuras del entretenimiento, la televisión y las redes sociales como Karina Mazzocco y Edith Hermida, junto a Lizy Tagliani y la periodista Josefina "China" Ansa, quienes someterán sus preparaciones al veredicto del jurado.

Entre los nuevo referentes de las redes y el streaming están Grego Rossello y la ex Gran Hermano Julieto Poggio. La actriz reconoció que la cocina la pone "nerviosa" y que su participación será "a fondo" para dar clips muy divertidos.

El elenco se completa con un selecto grupo de celebridades del medio como: Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles.