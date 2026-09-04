4 de septiembre de 2026 Inicio
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MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El certamen de Telefe conducido por Wanda Nara suma a sus filas a figuras como Lizy Tagliani, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, además de otros nombres.

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Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.

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Las cocinas de MasterChef Celebrity vuelven a encenderse en la pantalla de Telefe, y ya se conocieron quiénes son los famosos que participarán de esta nueva edición.

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.
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Entre los nombres más conocidos están L-Gante, quien volverá a compartir un espacio en pantalla con Wanda Nara, que estará otra vez al frente del certamen, además de Luck Ra, según confirmó Verónica Lozano en su programa.

La lista de participantes abarca a figuras del entretenimiento, la televisión y las redes sociales como Karina Mazzocco y Edith Hermida, junto a Lizy Tagliani y la periodista Josefina "China" Ansa, quienes someterán sus preparaciones al veredicto del jurado.

Entre los nuevo referentes de las redes y el streaming están Grego Rossello y la ex Gran Hermano Julieto Poggio. La actriz reconoció que la cocina la pone "nerviosa" y que su participación será "a fondo" para dar clips muy divertidos.

El elenco se completa con un selecto grupo de celebridades del medio como: Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles.

La ex Gran Hermano será una de las participantes estrella del reality de cocina.

La ex Gran Hermano será una de las participantes estrella del reality de cocina.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity, nueva temporada

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity está previsto para el 21 de septiembre de 2026 por la pantalla de Telefe. En la conducción estará nuevamente Wanda Nara y el jurado estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana, en lugar del Donato de Santis.

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