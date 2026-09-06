Este hincha habló tras la derrota de Independiente y se volvió viral: cuál fue la particularidad El fanático protagonizó una particular escena a la salida del estadio, donde expresó con angustia los sentimientos que le generó el partido. Por Agregar C5N en









La reacción de este hincha que se volvió viral luego de la derrota de Independiente TyC Sports

Independiente sufrió una dura derrota como local ante Gimnasia de Mendoza.

El resultado profundizó el malestar que existe entre los hinchas del Rojo.

Un fanático protagonizó un particular momento que rápidamente se volvió viral.

El simpatizante expresó su tristeza y preocupación por el presente del equipo. Hace años que Independiente atraviesa un momento de irregularidad en el plano futbolístico y el último partido fue una clara demostración de ello. El Rojo cayó 3-0 como local ante Gimnasia de Mendoza, equipo recién ascendido a primera, y dejó escapar tres puntos importantes. Actualmente, marcha 11° en la tabla anual y se encuentra fuera de clasificación a copas internacionales.

Independiente sufrió una durísima derrota en condición de local que volvió a encender las alarmas. Olé El Rey de Copas venía de ser eliminado de la Copa Argentina tan solo 20 días atrás, cuando cayó, también de manera categórica, por 4-0 ante Atlético Tucumán. Esta racha negativa llevó a que sus hinchas se expresaran de manera eufórica contra dirigentes y jugadores durante y después del partido.

En ese contexto, un fanático habló con TyC Sports a la salida del estadio y sus declaraciones rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Visiblemente angustiado por la situación del equipo y con un tono particular, el simpatizante expresó su desazón por el resultado y dejó en evidencia la preocupación que existe entre los hinchas por el presente futbolístico que atraviesa el Rojo.

Así fue el momento viral donde un hincha de Independiente se lamentó por la derrota Tras la dura derrota, un hincha que se encontraba saliendo del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, aprovechó el momento para desahogarse. “Ya no me voy caliente, estoy triste. Tengo angustia, hace 24 años que no ganan un campeonato ¿A dónde quieren llevar a Independiente?”, expresó visiblemente conmovido. El descargo finalizó con el protagonista al borde de las lágrimas mientras manifestaba: “son una vergüenza, son unos hijos de p…”.

View this post on Instagram El malestar de los hinchas también quedó reflejado en las tribunas, donde se escucharon distintos reclamos durante el transcurso del partido. Las principales críticas apuntaron contra la dirigencia del club, encabezada por el presidente Néstor Grindetti, quien desde que llegó nunca se ganó el apoyo de los socios. A esto se suma el contexto electoral que atraviesa la institución, que tendrá elecciones el 20 de diciembre de este año.

Los jugadores tampoco estuvieron exentos del enojo popular y ante cada gol de la visita los reclamos se intensificaron. No es la primera vez en el año que el conjunto de Avellaneda atraviesa este tipo de situaciones por parte de su propia hinchada, que pide más entrega y exige mejores resultados. El futuro cercano no parece demasiado alentador para el Rojo, que no se encuentra disputando ningún certamen internacional y que cada vez parece estar más lejos de clasificarse a uno de ellos para la temporada que viene.