4 de septiembre de 2026 Inicio
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Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

El ex Gran Hermano se realizó nuevos chequeos por unos dolores en el tórax y comentó cómo está su salud tras las graves fracturas por su choque en la moto.

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El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

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A casi un año del accidente en moto que lo dejó en coma, Thiago Medina volvió a hacerse chequeos médicos y mostró las consecuencias del grave choque en moto en la localidad de Moreno.

La edición del reality en el país oriental arrancó con polémicas, incluso antes del estreno del programa.
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El ex Gran Hermano sintió dolores en el tórax por un mal esfuerzo físico y mostró el resultado de las prótesis en las costillas debido al impacto del cuerpo que salió expedido del rodado al chocar con el automóvil.

"Así tengo las costillas hoy en día. Están bien, todo sano, se están recomponiendo. Lo blanco que salta ahí es la prótesis que me pusieron cuando me las rompí", explicó el influencer en redes.

Ante la preocupación de sus seguidores, Medina relató que la pieza que le pusieron para reemplazar sus huesos responde de forma adecuada y que su recuperación evoluciona de manera favorable.

El accidente fue en un cruce peligroso que tiene la Ruta 7, en el partido de Moreno, cuando el famoso circulaba con su moto y perdió el control e impacto con parte de su cuerpo contra un auto. El exparticipante del reality de Telefe estuvo internado cerca de un mes en terapia intensiva tras el grave impacto del 12 de septiembre pasado.

Thiago Medina deslizó que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar

Thiago Medina aseguró que Daniela Celis volvió a buscarlo, tras separarse de Nick Sícaro: “Hacé tu vida”, escribió el ex Gran Hermano en redes. El mediático reveló que la madre de sus hijas intentó acercarse después de la ruptura sentimental de ella con el cantante pero él no quiso saber nada.

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