6 de septiembre de 2026 Inicio
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El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

La plataforma se convirtió en la casa de este género, que cada vez atrae más fanáticos, y ahora apuesta por más producciones.

Camila Olivera
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Camila Olivera
Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

Las historias Young Adult (en español, adulto joven), desde hace tiempo, dejaron de ser un género solo para un público de nicho. Entre romances imposibles, amores de verano y secretos familiares, estas historias se convirtieron en un fenómeno en las plataformas de streaming. Y Prime Video lo aprovechó al máximo.

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Así, viene construyendo una oferta cada vez más amplia sobre estas ficciones. Especialmente con adaptaciones de novelas que ya cuentan con una enorme cantidad de lectores. Entre los títulos que más relevancia tuvieron están El verano en que me enamoré, Maxton Hall, Culpables, We Were Liars y Off Campus.

No se trata solamente de una seguidilla de historias juveniles que se ven una vez y luego quedan en la plataforma, porque consiguieron que la audiencia se involucre con ellas más allá de la pantalla: siguen personajes, defienden parejas y debaten en redes sociales luego de terminar el episodio.

Maxton Hall y We Were Liars, dos éxitos Young Adult que ampliaron la apuesta internacional de Prime Video.

Maxton Hall y We Were Liars, dos éxitos Young Adult que ampliaron la apuesta internacional de Prime Video.

Muchas de estas producciones parten de libros que ya tienen un fandom(grupo de fans) consolidado, por eso llegan a la pantalla con una audiencia que ya conoce a sus protagonistas y esperan verlos cobrar vida. Pero también hay otra parte que las ve sin antes leer el libro y le genera la misma euforia. Ya después, las redes sociales hacen el resto: escenas virales, teorías, edits (videos cortos de homenaje) y recomendaciones que mantienen viva la conversación y a la producción en sí.

Es por eso que Prime Video entendió bien ese circuito. Y apuesta cada vez más por estas historias porque en números le va muy bien. Uno de los ejemplos más recientes es Off Campus, que alcanzó los 36 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 12 días, y se convirtió en el tercer debut de una serie más vista en la historia de la plataforma. También fue el estreno de una serie más vista de todos los tiempos entre mujeres de entre 18 y 34 años.

Pero ese éxito no comenzó con la historia de Hannah Wells y Garrett Graham, porque ya tenía una audiencia fiel con producciones anteriores. Por ejemplo, El verano en que me enamoré estuvo 10 semanas en el Top 10 de Nielsen (la lista oficial que mide lo más visto en streaming y TV en EEUU) y acumuló 6.570 millones de minutos reproducidos; mientras que We Were Liars alcanzó los 1.120 millones de minutos durante las tres semanas que estuvo entre las series originales más vistas del ranking.

Maxton Hall, por su parte, tuvo un alcance todavía más internacional. La producción alemana tuvo la mayor audiencia global durante su primera semana para una producción original internacional de Prime Video, y llegó a los rankings de más de 120 países. Claro está que este fenómeno fue suficiente para que la plataforma confirmara una tercera entrega, incluso antes de estrenar la segunda.

La franquicia Culpables, basada en las novelas de Mercedes Ron (autora argentino-española) también hizo lo suyo: superó los 100 millones de espectadores a nivel mundial. Sus películas se ubicaron entre las cinco producciones originales de Prime Video en idiomas distintos del inglés más vistas a nivel global. Y gracias a este éxito, la plataforma vuelve a apostar por otra historia de esta escritora: el 9 de septiembre llega Enfrentados: Marfil, la película protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, adaptará la primera novela de la bilogía Enfrentados.

Culpables y Enfrentados: Marfil son dos adaptaciones de novelas de Mercedes Ron que consolidan el vínculo de la autora con Prime Video.

Culpables y Enfrentados: Marfil son dos adaptaciones de novelas de Mercedes Ron que consolidan el vínculo de la autora con Prime Video.

Está claro que con estos resultados la estrategia ya toma otra dimensión: cada vez hay más historias juveniles para mostrar y esto se puede ver plasmado en el calendario de estrenos. Además de Enfrentados, este mes llegan You+Me - Against the World (18 de septiembre), basada en la trilogía de Emma Green, y La hipótesis del amor (23 de septiembre), la adaptación del bestseller de Ali Hazelwood protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman.

A esto se le suma la continuidad de títulos como Maxton Hall y Off Campus, que ya tienen nuevas temporadas en camino, pero también el regreso de una de las franquicias más queridas: El verano en que me enamoré, la cual tendrá una película que continuará la historia de Belly y Conrad, y funcionará como el cierre de la saga.

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