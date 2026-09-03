Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: lanzó una contundente frase y un mensaje para De Paul

La cantante se presentó en Guadalajara con su gira Futttura y, aunque sin mencionarlo directamente, habló del duro conflicto que la mantiene enfrentada con su padre, Alejandro Stoessel. También se refirió al volante de la Selección argentina.

En medio del duro momento que atraviesa por el conflicto con su padre, Tini tomó valor y rompió el silencio en el medio del show que brindó en Guadalajara, México, en el marco de su gira Futttura.

La revisión de sus finanzas a partir de una auditoría habría provocado un fuerte quiebre profesional y distanciamiento personal con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel.

Sin embargo, arriba del escenario y visiblemente empoderada, la cantante dejó en claro su postura frente a su público: “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, exclamó entre la ovación de sus fanáticos.

Sin quebrarse, la artista aprovechó el espacio para destacar el respaldo incondicional de su círculo más cercano en esta nueva etapa, mencionando el apoyo clave de sus amigas y de Rodrigo de Paul para afrontar la reestructuración de su carrera.

El escándalo familiar que involucra a Tini Stoessel y a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , sumó un revelador capítulo sobre la interna por la gestión patrimonial de la artista. Durante la emisión del programa Sálvese Quien Pueda, el debate se encendió a partir de la postura que sostiene el entorno íntimo de la cantante frente a la conducta financiera de su expareja, el futbolista Rodrigo De Paul .

El intercambio de opiniones comenzó cuando Majo Martino expuso la mirada de los papás de la estrella pop sobre el jugador de la Selección argentina. Al detallar el análisis que realizaba el núcleo familiar sobre las decisiones económicas del deportista, la panelista reveló: “Lo que me dicen es que los padres piensan que Rodrigo tiene un manejo del dinero que Tini no tenía. Un manejo libre y con muchos gastos”.

Frente a esa información, Yanina Latorre intervino para marcar una drástica diferencia entre el poder adquisitivo de ambos y el limitado acceso a los fondos que padecía la estrella de la música. La conductora fue categórica sobre la disparidad en el manejo financiero al cuestionar: “Rodrigo es un tipo que gana fortuna y vive como quiere. Compra su casa, compra su auto y se toma un avión. Tini es una chica que ha ganado cuatro veces más que Rodrigo y no tiene plata para ir al kiosco”.

Sin embargo, el dato más impactante sobre la tirante dinámica privada salió a la luz al revelar las prevenciones que adoptaba la artista durante los encuentros familiares. Al describir la estrategia que utilizaba la joven para evitar manipulaciones emocionales en la discusión por sus recursos, Latorre sentenció: “Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo (…) Ella quería que ese testigo, que podía ser el hermano, una amiga o un familiar, sea parte de la reunión para que también escuchen lo que decían los padres. Porque ella sentía que después, con la culpa, le iban a dar vuelta el discurso”.

Maru Botana destapó la interna con el papá de Tini Stoessel

Años después del escándalo ocurrido en 2019 por una conexión clandestina de electricidad en una franquicia gastronómica, Maru Botana rompió el silencio sobre el episodio que involucró a Alejandro Stoessel. La empresaria reconoció en diálogo con TN Show los motivos que la llevaron a guardar reserva en su momento frente al ensañamiento público, al argumentar de forma categórica: "La pasé muy mal, pero me guardé para no complicar a Tini".

La pastelera recordó el severo impacto reputacional que le generó la denuncia difundida por Edenor en el local ubicado en Las Lomas de San Isidro, zona de residencia de la familia de la estrella pop. Al rememorar las secuelas de la imputación por alteración del suministro eléctrico, la cocinera lamentó la exposición negativa sufrida al manifestar: “A mí me mató. Ponés Maru Botana y lo primero que ves es que se colgó de la luz, y las críticas de todo el mundo”.

En medio del complejo escenario que atraviesa la cantante tras iniciar una auditoría contable contra su progenitor, la referente culinaria le brindó un firme respaldo a la joven intérprete. Al ser indagada de manera directa sobre si le sorprendía la investigación financiera y los cortocircuitos económicos planteados dentro del seno familiar de la cantante, la conductora respondió sin rodeos: "No tanto".

Finalmente, la empresaria gastronómica admitió haber transitado discrepancias previas con el productor audiovisual respecto al manejo del comercio, aunque prefirió mantener la cautela sobre las acciones legales. De cara al desenlace de la disputa patrimonial que sacude al entorno de la artista, Botana concluyó sobre el conflicto: "No es momento de hablar, pero ojalá lo puedan solucionar".