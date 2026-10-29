"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

La cantante Emilia Mernes cumplió 30 años con una fiesta con glamour y rodeada de cariño. La mediática compartió un carrusel de imágenes con la velada con una estética gótica, junto a Duki y los padres de la famosa.
La cantante entrerriana empezó su nuevo año con una velada íntima y amorosa con Duki y sus padres, en la previa al lanzamiento de Bodypainting.
La cantante Emilia Mernes cumplió 30 años con una fiesta con glamour y rodeada de cariño. La mediática compartió un carrusel de imágenes con la velada con una estética gótica, junto a Duki y los padres de la famosa.
La compositora entrerriana eligió dos diseños total black: un minivestido de plumas con encaje para el inicio de la jornada y un corset de cuero combinado con tapado de pelo blanco, collar de piedras bordó y medias de red durante la cena. "Tres décadas inolvidables", publicó.
La velada de la famosa estuvo decorada con tonos vino, velas rojas y flores oscuras, y festejó con el rapero y sus amigos más cercanos: Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.
La entrerriana compartió una foto especial junto a sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda, y apareció frente a una mesa llena de postres, y una torta con velas. El papá atravesó momentos duros con una enfermedad que la llevaron a escribir Guerrero.
La joven tiene un nuevo desafío por delante, con el lanzamiento de Bodypainting, el primer sencillo adelanto de su próximo trabajo discográfico, este jueves a las 21, inaugurando una nueva etapa de su carrera.
Emilia Mernes nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y tiene un fuerte vínculo con Uruguay porque fue la vocalista principal de la banda uruguaya de cumbia pop Rombai entre 2016 y 2018, antes de iniciar su carrera como solista.
La cantante Emilia Mernes reaccionó luego de que las integrantes de Bandana criticaran a su pareja, el rapero Duki, porque no quiso cantar una tema con ellas. La cantante publicó un mensaje publicado en su cuenta de X, donde disparó: "Cómo les gusta cortar los clips donde quieren".