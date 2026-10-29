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"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

La cantante entrerriana empezó su nuevo año con una velada íntima y amorosa con Duki y sus padres, en la previa al lanzamiento de Bodypainting.

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

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La cantante Emilia Mernes cumplió 30 años con una fiesta con glamour y rodeada de cariño. La mediática compartió un carrusel de imágenes con la velada con una estética gótica, junto a Duki y los padres de la famosa.

La voz de Juan y Juan le puso música a los años 70 y a las grandes telenovelas argentinas.
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La compositora entrerriana eligió dos diseños total black: un minivestido de plumas con encaje para el inicio de la jornada y un corset de cuero combinado con tapado de pelo blanco, collar de piedras bordó y medias de red durante la cena. "Tres décadas inolvidables", publicó.

La velada de la famosa estuvo decorada con tonos vino, velas rojas y flores oscuras, y festejó con el rapero y sus amigos más cercanos: Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.

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La entrerriana compartió una foto especial junto a sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda, y apareció frente a una mesa llena de postres, y una torta con velas. El papá atravesó momentos duros con una enfermedad que la llevaron a escribir Guerrero.

La joven tiene un nuevo desafío por delante, con el lanzamiento de Bodypainting, el primer sencillo adelanto de su próximo trabajo discográfico, este jueves a las 21, inaugurando una nueva etapa de su carrera.

Emilia Mernes nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y tiene un fuerte vínculo con Uruguay porque fue la vocalista principal de la banda uruguaya de cumbia pop Rombai entre 2016 y 2018, antes de iniciar su carrera como solista.

Emilia Mernes apuntó a Bandana: "Cómo les gusta..."

La cantante Emilia Mernes reaccionó luego de que las integrantes de Bandana criticaran a su pareja, el rapero Duki, porque no quiso cantar una tema con ellas. La cantante publicó un mensaje publicado en su cuenta de X, donde disparó: "Cómo les gusta cortar los clips donde quieren".

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