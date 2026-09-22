Durísima respuesta de Emilia Mernes tras la polémica con Bandana: "Cómo les gusta..."

La cantante reaccionó luego de que las integrantes de la famosa banda aseguraran que la pareja de Duki no quiso cantar una tema con ellas.

La integrantes de la banda que nació en Popstars se cruzaron con la joven artista.

La reciente polémica entre la cantante Emilia Mernes y el grupo Bandana encendió las redes sociales. Todo surgió tras unas terribles declaraciones en el streaming oficial de Popstars que rápidamente se volvieron virales entre los usuarios.

Conmoción en la música: murió un famoso guitarrista que marcó una era con su banda

Lejos de ignorar el escándalo, la artista entrerriana rompió el silencio con una tajante reacción en sus perfiles oficiales. Enfrentó los rumores sobre la canción Maldita noche apuntando directamente contra la maliciosa difusión del material y sus respectivos recortes.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, Emilia dejó clara su postura frente a las críticas recibidas. Su testimonio fue directo y sin filtros, respondiendo a la controversia: "Cómo les gusta cortar los clips donde quieren", sentenció.

Con estas precisas palabras, la joven estrella buscó despegarse de la narrativa que instalaron las exintegrantes del grupo pop. Enfatizó que la edición del contenido alteró el contexto original, generando un terrible malentendido en las diversas plataformas de internet.

El conflicto estalló cuando Lowrdez Fernández expuso una terrible interna durante la transmisión en vivo del programa de Popstars. "Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita noche con nosotras" , disparó la cantante pelirroja sin filtros ante los micrófonos.

Inmediatamente, Lissa Vera avivó el fuego sumando una contundente ironía al debate: "Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera", exclamó. Ante esto, Valen Rizzuti indagó sobre los motivos reales de la fallida colaboración para intentar esclarecer el inesperado asunto musical.

La respuesta de Lowrdez expuso el descontento general del grupo respecto al sorpresivo accionar de la exitosa estrella actual. "No sabemos, de repente nos dijeron: 'Emilia ya lo grabó sola, lo sacó'", testificó la artista visiblemente indignada por la situación.

El clímax de la tensión llegó cuando Lissa redobló la apuesta cuestionando: "¿Con el permiso de quién?", exigiendo explicaciones. Fue entonces cuando Lowrdez arrojó su declaración más terrible y directa contra la entrerriana: "Yo no la bendije", aclaró tajante.

Aunque Virginia da Cunha recordó el masivo homenaje que Emilia les hizo en Vélez, Lowrdez cerró el tema furiosa. "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta", sentenció de manera contundente, rechazando por completo el histórico gesto de Mernes.