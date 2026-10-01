Se supo quién es el hombre que enfrentó a Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Traicionó la confianza" La pelea entre las artistas del pop tuvo un escándalo puntual con un músico y ahora se dieron a conocer todos los detalles que estaban guardados. Agregar C5N en









Tini y Emilia, peleadas por un músico. Redes sociales

Si bien la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes es de público conocimiento, nunca se habían dado a conocer los motivos exactos. Pero Ángel de Brito reveló por primera vez que hubo un músico que traicionó la confianza de la exprotagonista de Violetta que luego fue contratado para la gira de la entrerriana: “Ella sabía todo lo que había pasado y lo sumó igual”.

Después de haberse rumoreado que había infidelidades en el medio y que Rodrigo De Paul estaba en el medio, en LAM desmintieron la versión y explicaron que todo tuvo que ver con un episodio “grave” que vivió Tini con su músico Francisco, más conocido como Pancho, que era su guitarrista desde Violetta, pero no dieron mayor precisión: "Eso lo tiene que contar ella".

La artista lo desvinculó en noviembre del 2025 y allí empezó todo. Tini le contó a Emilia todo lo que había pasado y, aun sabiendo la información, la artista de Entre Ríos lo contrató igual y en un show en el que invitó a su amiga a cantar, se lo encontró a Pancho. “Fue un verdadero puñal, ya que nadie le había avisado y Emilia sabía de todo”, contaron.

“La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición", contó Ángel.

Se supo la verdad por la que María Becerra no fue parte del show de Lali Espósito en el que estuvo Tini Stoessel María Becerra aclaró por qué no pudo estar en el cierre de la gira de Lali Espósito en River, una noche que reunió a varias figuras de la música argentina y que tuvo como momento central el encuentro con Tini Stoessel. Su ausencia había generado expectativas entre los seguidores de ambas artistas, ya que durante los días previos habían circulado versiones sobre una posible aparición suya en el escenario.