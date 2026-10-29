Murió Juan Marcelo, voz del dúo Juan y Juan, ícono de la música argentina de los 70 El artista, de 82 años, tuvo una destacada trayectoria tanto en la música como en la televisión argentina, dejando un legado de canciones para recordadas telenovelas. Agregar C5N en









La voz de Juan y Juan le puso música a los años 70 y a las grandes telenovelas argentinas. Redes sociales

El espectáculo de Argentina está de luto por la muerte del cantante Juan Marcelo., una de las voces del dúo Juan y Juan, que hizo historia en la música y la televisión argentina de los años 70. Todavía no se conocen las causas específicas de su fallecimiento

El fallecimiento del músico, de 82 años, fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores en las redes sociales: "Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento".

Según recordaron sus colegas, el cantautor nació en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en 1944 y nombre real era Enrique Raúl de Jesús. Junto a Juan Eduardo integró el dúo Juan y Juan, con quien logró popularidad a través de canciones como Balada para un gordo, Bailando en una pata, Un día de calor, Hay que alegrar al corazón y Ahora que soy libre, éxitos que marcaron una época de la música popular argentina.

Su voz captó la atención de Ricardo Kleinman, un productor detrás de Modart en la Noche, un histórico programa de radio conducido por el locutor Pedro Aníbal Mansilla. Ahí vieron el potencial y le propusieron unir fuerzas con Juan Eduardo Carballo. La dupla fue un éxito con hits pegadizos y letras directas en los ciclos musicales en la temporada de Mar del Plata.

Juan Marcelo brilló como productor musical en TV Juan Marcelo desarrolló una extensa carrera como solista, y también se destacó como compositor y productor musical. Su colaboración con Alberto Migré tuvo un hito en Rolando Rivas, taxista, donde sus composiciones, entre ellas la recordada Yo te quiero, nos queremos qeu musicalizó el romance entre Claudio García Satur y Soledad Silveyra, y Piel naranja y Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok.