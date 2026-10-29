La UBA creó una plataforma para ver los votos, proyectos e intervenciones de senadores y diputados

El sitio reúne datos sobre votaciones, proyectos, intervenciones en el recinto y uso de pasajes oficiales. Además, suma mapas de alianzas, rankings y un simulador para proyectar resultados legislativos, con opciones de descarga y una API para elaborar análisis propios.

Los integrantes de la Cámara de Diputados podrán ser monitoreados desde una plataforma creada por la UBA.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una herramienta digital que ordena datos públicos sobre votaciones, proyectos, intervenciones y pasajes oficiales de diputados y senadores para facilitar el seguimiento del trabajo parlamentario.

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La información se distribuye en cuatro ejes: el sentido de los votos de cada representante, las iniciativas que presenta o acompaña, sus intervenciones orales y los pasajes oficiales que utiliza. Los registros pueden revisarse mediante gráficos, tablas, mapas y recursos interactivos, sin necesidad de conocimientos técnicos previos en análisis de datos.

Entre las herramientas de análisis, el monitor permite contrastar cómo se posicionan los bloques ante leyes relevantes, calcular la afinidad de voto de cada legislador con el oficialismo o la oposición, reconocer coincidencias entre fuerzas y consultar mapas de alianzas a partir de las firmas compartidas en proyectos parlamentarios.

La sección suma rankings de intervenciones en el recinto y recursos para explorar el vocabulario empleado por representantes de ambas cámaras. También incorpora "Armá tu poroteo", una simulación que permite construir escenarios de votación, anticipar posibles resultados y exportar imágenes para informes, investigaciones o publicaciones periodísticas que aporten al debate público.

El acceso es libre, no exige crear una cuenta y ofrece descargas en formatos CSV, Excel y JSON, además de una API documentada para quienes deseen reutilizar la información y desarrollar consultas, análisis o visualizaciones propias con herramientas externas y adaptar los registros a distintas necesidades de trabajo.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del desarrollo, explicó el objetivo con una definición: "No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable". El equipo busca que la herramienta sirva para la investigación, el periodismo y el control ciudadano.

Armá tu poroteo: una de las secciones del Monitor de Actividad del Congreso. www.datacp.ar/congreso/poroteo

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política, destacó que "la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento" y vinculó esa idea con la ampliación de Data CP, que ahora suma el seguimiento parlamentario a su sección de elecciones legislativas de 2025.

El Monitor de Actividad del Congreso se puede consultar de forma gratuita. Además, Data CP cuenta con una sección dedicada a las elecciones legislativas de 2025 que reúne datos electorales para facilitar su consulta y análisis por parte de ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes.