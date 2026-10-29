Tragedia ferroviaria en España: se conocieron los audios de los maquinistas antes del choque En los registros, un controlador da la orden al tren AVE de que reinicie "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Hasta el momento se confirmaron 69 muertes y decenas de heridos. Por Agregar C5N en









El choque entre dos trenes dejó un total de 69 muertos. REUTERS/Violeta Santos Moura

Se conocieron tres audios que serán claves para la investigación tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó un total de 69 muertos y decenas de heridos. Ahora se conocieron los audios de los maquinistas y el centro de control minutos antes de la tragedia.

Según los audios recuperados, el maquinista del tren AVE recibe la orden de un el controlador de Atocha de continuar con "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Sin embargo, según las autoridades, la orden no debió ser esa, ya que "normalidad" no era la situación real del sistema, ya que la señalización continuaba fuera de servicio y correspondía avanzar con precaución, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo y sin superar los 40 kilómetros por hora.

Si bien la maquinista de Iryo también recibe la misma orden, se comunica otra vez con la central para avisar que no podía continuar por problemas al reiniciar el sistema LZB (mecanismo de protección y señalización ferroviaria continua diseñado para trenes de alta velocidad).

@Hora25 | La maquinista de Iryo llamó al centro de control de Adif porque no podía arrancar el tren: "Pues nada, cuando pueda. Y si tiene problemas, nos llama"https://t.co/4EuEw9mrX4 pic.twitter.com/otoU38vs8N — Cadena SER (@La_SER) October 28, 2026 La reconstrucción preliminar presentada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sitúa el origen de la secuencia alrededor de las 8.30, cuando se produjo una avería en el sistema informático de señalización LZB. El fallo estuvo relacionado con un problema de comunicación entre computadoras y servidores y provocó la interrupción automática de la circulación de seis trenes que se encontraban en ese tramo de la red ferroviaria, tres en cada sentido.

Una reconstrucción realizada por el medio español El País, señala que este tipo de situaciones no son inhabituales y que cuentan con protocolos específicos: una falla informática no significa necesariamente que la red tenga que quedar paralizada, pero esos procedimientos exigen respetar instrucciones específicas y establecer comunicaciones claras con los conductores.