Tragedia ferroviaria en España: se conocieron los audios de los maquinistas antes del choque

Se conocieron tres audios que serán claves para la investigación tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó un total de 69 muertos y decenas de heridos. Ahora se conocieron los audios de los maquinistas y el centro de control minutos antes de la tragedia.
Según los audios recuperados, el maquinista del tren AVE recibe la orden de un el controlador de Atocha de continuar con "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Sin embargo, según las autoridades, la orden no debió ser esa, ya que "normalidad" no era la situación real del sistema, ya que la señalización continuaba fuera de servicio y correspondía avanzar con precaución, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo y sin superar los 40 kilómetros por hora.
Si bien la maquinista de Iryo también recibe la misma orden, se comunica otra vez con la central para avisar que no podía continuar por problemas al reiniciar el sistema LZB (mecanismo de protección y señalización ferroviaria continua diseñado para trenes de alta velocidad).
La reconstrucción preliminar presentada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sitúa el origen de la secuencia alrededor de las 8.30, cuando se produjo una avería en el sistema informático de señalización LZB. El fallo estuvo relacionado con un problema de comunicación entre computadoras y servidores y provocó la interrupción automática de la circulación de seis trenes que se encontraban en ese tramo de la red ferroviaria, tres en cada sentido.
Una reconstrucción realizada por el medio español El País, señala que este tipo de situaciones no son inhabituales y que cuentan con protocolos específicos: una falla informática no significa necesariamente que la red tenga que quedar paralizada, pero esos procedimientos exigen respetar instrucciones específicas y establecer comunicaciones claras con los conductores.
El audio entre el maquinista del tren AVE y el controlador de ATOCHA
Control: —CRC Atocha a maquinista de tren es 2080
Maquinista: —Sí
—A las 08.36.
—Sí
—Maquinista de tren 2080. Desconecte y vuelva a conectar el LZB. Reanude marcha. Y luego reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal
—¿Con marcha normal?
—Sí
Conversación de la maquinista del tren Iryo y el control
Maquinista: —Buenos días, Atocha. He tenido una pérdida de transmisión circulando en BSL. El siguiente se ha de ir en el 113 a más de 200. Pero no he cogido transmisión. Estoy detenida. A la entrada de Urda.
Control: —Vale, pues un momentito. Esto dice maquinista de tren 6076. Desconecte. Y vuelva a conectar.
—Y vuelva a conectar.
—Reanude la marcha, al amparo del BSL, con marcha normal.
Segunda conversación
Maquinista: —No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada.
Control: — Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama.
— Vale, perfecto. Ahora le digo.