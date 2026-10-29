Caso Nanci Godoy en Corrientes: el abogado de los hijos no descarta nuevas detenciones

Matías Rojo, parte de la querella, dio detalles del hallazgo del cuerpo de la docente y se mostró expectante ante los resultados de la autopsia.

Corrientes sigue bajo conmoción luego del hallazgo del cuerpo de Nanci Godoy, la maestra que permaneció desaparecida durante 21 días. A la espera de los resultados de la autopsia, el abogado de los hijos de la docente no descarta nuevas detenciones.

Matías Rojo, abogado querellante en representación de uno de los hijos de la víctima junto a los doctores Brién y Ariel Medina, brindó detalles sobre la investigación y el estado del caso.

Respecto al hallazgo del cuerpo, el letrado habló con Adrián Salonia en exclusiva para C5N desde Corrientes y detalló: “El cuerpo se encuentra gracias a la tarea de bomberos de la policía montada que se apersonó en este lugar que era muy inhóspito y presentaba cierta degradación atento al lugar y el tiempo que creemos que tuvo a la intemperie”.

Sobre las causas de la muerte y las marcas visibles, agregó: “Disparos entendemos que a simple vista no se pudo cotejar . Obviamente en estos momentos se están llevando a cabo la autopsia en la ciudad de Corrientes capital de esta provincia y de esa diligencia se van a poder determinar las causas o la causa de la muerte de Nancy y estamos a la expectativa de ese informe”.

Al ser consultado sobre la hipótesis de un ataque sexual, Rojo señaló: “A la hipótesis del abuso sexual va a ser fundamental lo que se halle en la pericia, en la autopsia que se está llevando ahora adelante”. En cuanto a la situación procesal de los arrestados, respaldó su permanencia en prisión: “Entendemos por parte de la querella que todos los que están privados de su libertad corresponde que así lo sea y que se mantengan privados de la misma”.

Sobre la pareja integrada por Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, remarcó: “Entendemos que hay una participación clave de esta pareja”.

Rojo comentó que están a la expectativa de nuevas pericias de los teléfonos que se recuperaron, de los informes de geolocalización y de otros 24 dispositivos secuestrados, que traerán luz a la investigación.

“No descartamos nuevas detenciones, estamos a la expectativa de esas pruebas que entendemos que son fundamentales para ir armando este rompecabezas de lo que fue los últimos momentos”, subrayó.

La situación de los sospechosos y la colaboración de los dueños de la estancia

Respecto a Bordón, actualmente detenido por falso testimonio, el abogado no descartó un agravamiento en la acusación: “Entendemos que eso puede variar, puede complicarse la situación de Bordón y para ello va a ser fundamental los informes sobre los teléfonos y de las conversaciones que se puedan recuperar de los mismos”.

Añadió además la finalidad del análisis de las llamadas: “De esas conversaciones vamos a recuperar lo sucedido en los momentos previos al homicidio, femicidio de Nancy y después los movimientos posteriores, las acciones que llevaron a cabo para encubrir este hecho”.

Consultado sobre la actitud de los propietarios de la estancia El Kurupí, confirmó que pusieron a disposición de la Justicia sus teléfonos celulares, por lo que se lo interpretó como un buen gesto. La esposa de Zarza, por su parte, niega rotundamente una participación en el hecho, pero eso lo decidirá la Justicia.

Finalmente, respecto a las contradicciones de los imputados, el querellante concluyó: “Ellos tienen incluso el derecho a no decir la verdad en sus declaraciones. Nosotros no podemos tomar y creer cualquier declaración de ellos porque entendemos que tiene un fin distinto que es defenderse de las imputaciones. Solicitamos una serie de diligencias para corroborar y determinar si realmente fue una declaración a modo de colaboración o fue una declaración a efectos de desviar la investigación”.