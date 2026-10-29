Seguí en vivo el debate en el Senado por la Ley de Salud Mental y el RIIR

La Cámara alta sesiona desde las 14 por un cuestionado proyecto para cambiar el texto que regula las internaciones psiquiátricas. Además, debatirán el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y una invitación al Papa León XIV.

El Senado trata modificaciones a la Ley de Salud Mental, otro incentivo a inversiones y la citación de Diego Santilli.

El Senado tiene en el temario tratar modificaciones a la Ley de Salud Mental , el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una invitación al Papa León XIV para que hable en el Congreso y la citación del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli , para que presente el informe de gestión .

El Senado trata modificaciones a la Ley de Salud Mental y el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes

La sesión comenzó a las 14 y se espera se extienda por entre 8 y 12 horas, según qué tanto se extienda cada legislador y legisladora en sus exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.

El quóurm de la sesión se compuso por 19 integrantes de La Libertad Avanza ( Francisco Paoltroni ingresó segundos después); nueve radicales ( Carolina Losada se sentó tarde); los tres del Pro; Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del Movimiento por Misiones; Edith Terenzi de Despierta Chubut; Flavia Royón de Primero los salteños; Julieta Corroza de La Neuquinidad; Carlos "Camau" Espínola de Provincias Unidas; y el catamarqueño Guillermo Andrada de Convicción Federal.

Entre los principales cambios, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia y los jueces podrán solicitar informes y peritajes , incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas.

El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios . También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.

Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.

La reforma llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley.

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)

El RIIR es un proyecto del radical Eduardo Vischi que contempla beneficios para grandes empresas que inviertan desde 12 millones de dólares y una iniciativa para regular el mercado de créditos de carbono.

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