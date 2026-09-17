La inesperada decisión de Tini Stoessel que involucra a Emilia Mernes y Lali Espósito

Aseguran que ambas artistas están invitadas al casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul y revelaron quiénes las acompañarían en la celebración. Además, trascendió un dato que podría anticipar la fecha de otra esperada boda.

A poco más de tres meses del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel , trascendieron detalles sobre la lista de invitados y se multiplicaron las especulaciones en la previa de la celebración. Aseguran que Emilia Mernes y Duki estarían entre los convocados y que las dos cantantes habrían atravesado un inesperado acercamiento. Además, Lali Espósito asistiría junto a su "esposo".

Flor azul y acuarela: qué significan los detalles de la invitación a la boda de Tini y De Paul

La información fue dada a conocer en LAM, donde Pilar Smith afirmó que personas cercanas a la cantante confirmaron la presencia de Emilia junto a Duki. "Están invitados a la boda de Tini", señaló la panelista, quien además aseguró que Lizardo Ponce no asistiría al evento que prepara la pareja.

El rumor tomó fuerza por las distintas versiones que circularon durante los últimos meses sobre un supuesto distanciamiento entre Tini y Emilia. En ese contexto, advirtieron que ambas habrían mantenido una conversación para recomponer el vínculo: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas", fue la explicación de la panelista.

La misma información sumó un dato relacionado con las redes sociales. Emilia continúa siguiendo a Tini y a Rodrigo De Paul, mientras que el futbolista también la sigue a ella. Tini, en cambio, todavía no volvió a seguir a su colega, aunque se indicó que ese gesto podría producirse próximamente: "Está todo arreglado", afirmó Smith.

En medio de la conversación sobre los invitados en el piso de LAM, también apareció Lali Espósito como otra de las artistas que formaría parte del festejo. La cantante fue mencionada durante el programa y se aclaró que concurriría acompañada por su pareja, Pedro Rosemblat, aunque la información fue expresada bajo la particular fórmula: "Lali está invitada, pero con su esposo".

Captura de pantalla

El comentario generó una aclaración inmediata sobre la situación sentimental de la artista, ya que su presencia junto a Rosemblat fue presentada como una señal de que para la fecha del boda de Tini y De Paul podrían estar formalmente casados. "Si dice 'Lali y esposo' es que ya Lali va a estar casada", se planteó durante la conversación entre Ángel de Brito y sus panelistas.

El detalle de la tarjeta que eligieron Tini y Rodrigo De Paul

Tras la filtración de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, también comenzaron las interpretaciones sobre los elementos que la pareja eligió para su tarjeta. El diseño presenta una estética elegante y delicada, con un fondo celeste, una flor azul realizada con apariencia de acuarela y los nombres de ambos escritos con una tipografía similar a la letra manuscrita.

La ilustración puede interpretarse como una peonía o una flor de loto azul, dos especies que tienen diferentes significados simbólicos. El azul se relaciona con la serenidad, la confianza, la fidelidad y la profundidad emocional, mientras que la técnica de acuarela aporta una sensación artesanal y cercana. En el frente, además, aparece una frase elegida por los novios: "Los esperamos con mucho amor".

Qué significa la flor de la invitación

La simbología cambia de acuerdo con la especie representada. En el caso de la flor de loto, su significado dentro del budismo está relacionado con la pureza del cuerpo y del alma, además de su capacidad para sobrevivir en ambientes difíciles. La peonía, por su parte, se vincula con la abundancia, la transformación personal, el crecimiento, la gratitud y la renovación.

La elección de una de estas flores añade un componente simbólico al diseño de la tarjeta. Más allá de cuál haya sido la especie utilizada, la combinación de tonos azules, acuarela y escritura manuscrita construye una estética asociada con la delicadeza y una etapa de transformación para la pareja.