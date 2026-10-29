El Banco Central admitió presiones inflacionarias para fin de año y anticipó su estrategia cambiaria hacia 2027 Tras presentar el Informe de Política Monetaria, Santiago Bausili reconoció la caída de la actividad en el tercer trimestre y dio precisiones sobre la disponibilidad de los swaps con China y EEUU, la custodia del oro y las tensiones en los precios hacia el cierre de 2026. Por Agregar C5N en









El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció que la economía sufrió una contracción durante el tercer período del año, atribuida principalmente a factores transitorios y al contexto externo. No obstante, proyectaron una recuperación de la actividad para los últimos tres meses de 2026, aunque remarcaron que el dato mensual de noviembre podría verse condicionado por la reducción de días hábiles derivada de la visita papal.

En una conferencia de prensa, tras el cierre del mercado para exponer las conclusiones del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al tercer trimestre, la conducción del organismo advirtió sobre la presencia de "presiones transitorias al alza" en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el cierre del año.

Entre los factores inmediatos que podrían obstaculizar la desaceleración de la inflación, el Central identificó la estacionalidad desfavorable en el precio de la carne vacuna, los incrementos en las tarifas de gas de red por la menor cobertura de subsidios en la Zona Fría y el impacto pleno de las subas de combustibles aplicadas a fines de septiembre, sumado a la volatilidad del petróleo internacional.

Conferencia de prensa del presidente del BCRA, Santiago Bausili @Kicker0024, junto con el vicepresidente Vladimir Werning @vladiwerning.



En vivo: https://t.co/Q7xSbSoC9b — BCRA (@BancoCentral_AR) October 29, 2026 De cara al horizonte financiero del año próximo, Bausili sostuvo que el país se encuentra en una posición "mucho más sólida" para absorber eventuales turbulencias en el mercado de cambios. Al ser consultado sobre las herramientas disponibles ante una posible corrida cambiaria o déficit de financiamiento, el funcionario confirmó que el tramo de u$s5.000 millones del swap con China permanece activado y disponible. En cuanto al acuerdo con los Estados Unidos, puntualizó que abarca un marco vigente por u$s20.000 millones, aunque aclaró que su esquema operativo no requiere la activación de un tramo previo.

En relación con las controversias sobre el manejo de los activos del organismo, el titular del Banco Central desestimó los cuestionamientos de la oposición y de la Auditoría General de la Nación (AGN), asegurando enfáticamente que la entidad no posee cuentas ni lingotes depositados en el Bank of England. Bausili detalló que el stock de 1.984.960 onzas troy de oro permanece custodiado entre las bóvedas propias del BCRA y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Asimismo, explicó que la utilización del Deutsche Bank para la cobertura de derivados del 10% de dichas tenencias no configura ningún conflicto de interés, dado que desvinculó su relación laboral con esa firma hace más de diez años.