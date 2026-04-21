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Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

La jugadora chilena hizo graves acusaciones contra la producción y el canal tras la sanción grupal por los gritos desde el exterior. Habló de una "conspiración" en su contra.

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

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Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, protagonizó un fuerte escándalo en Gran Hermano tras enfrentar abiertamente a la producción de Telefe y al Big, a quienes acusó de favoritismos tras una sanción grupal. Después de que denunciara una conspiración, el reality le ofreció la "puerta giratoria" para abandonar la casa.

La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia.
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"Por escuchar los gritos del exterior", los jugadores no podrán usar varios espacios, tendrán menos presupuesto y limitaron a una hora el agua caliente para bañarse, según dictaminaron la producción y el canal.

Si bien la gran mayoría de los participantes rompieron las reglas, la chilena fue una de las principales apuntadas por su tardanza en ingresar a la casa cuando gritaron desde afuera. Luego del comunicado, ella se dirigió furiosa al confesionario para descargarse.

Todo pasó en la gala de eliminación de Generación Dorada, cuando Gran Hermano invitó a la participante chilena a abandonar la competencia, minutos después de que Martín Rodríguez quedara eliminado del juego.

Gran Hermano: habló el Supremo

"Todos saben que estoy siempre disponible para escucharlos y conversar, pero lo que no voy a aceptar son las conductas irrespetuosas y los cuestionamientos hacia mi autoridad. Tampoco permitiré que nadie ponga en duda mi honestidad o la transparencia de este juego", habló el Supremo.

"Me refiero a Pincoya. Pincoya, no admito tus injustificados arrebatos hacia mí, que imagines absurdas conspiraciones, ni tus acusaciones o amenazas sin fundamentos", y la invitó a abandonar la competencia si se sentía disconforme con el juego.

Gran Hermano: cuál fue la respuesta de Pincoya

Pincoya no se quedó callada ante la sugerencia de Gran Hermano de irse de la casa por la "puerta giratoria" y, fiel a su estilo, respondió: "Gracias por la invitación, pero tú sabes la conversación que tuvimos. Si quieres que abandone la casa, voy a hacerlo por la puerta grande y sacar la foto de mi hijo; pero por la puerta grande, por la giratoria no. Si me abrís la grande, me voy; si no, me quedo", contestó la chilena. Finalmente, la puerta giratoria se volvió a cerrar y Gran Hermano terminó la conversación.

Después, la jugadora se dirigió a sus compañeros: "Ya saben a quién pueden votar, porque yo cobarde nunca he sido... Quiero que mi gente me saque", pidió ante sus compañeros.

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