Tras la denuncia de Valentín Yankelevich, Cris Morena reveló el pedido que le hizo Romina Yan antes de morir

Lo que en aquel momento parecía como un simple favor de madre a hija, adquirió otra dimensión tras las escalofriantes declaraciones de Valentín Yankelevich y se convirtió en un verdadero pedido de auxilio.

" Mamá, cuidá a mis hijos " fue el pedido que Romina Yan le hizo a Cris Morena una semana antes de morir y que tomó otra dimensión tras las escalofriantes declaraciones de su hijo Valentín , quien reveló el maltrato físico y psicológico que sufrió de parte de su padre, Darío Giordano , después de la muerte de la actriz.

A pocas horas de conocerse el relato del actual piloto de TC2000, el segundo hijo del matrimonio de Romina Yan y Darío Giordano, reflotaron entrevistas de los personajes involucrados y algunos testimonios se resignificaron tras revelarse el calvario sufrido por los hijos de la pareja tras la repentina muerte de la actriz.

Una de las declaraciones que cobró mayor impacto la hizo Cris Morena en una entrevista de 2018 en Morfi (Telefe), conducido en ese entonces por Damián de Santo , donde reveló que su hija le hizo un particular pedido que le llamó la atención por la inusual seriedad del tono que empleó.

Una semana antes de morir, Romina Yan le suplicó a su madre que cuidara de sus hijos: " Mamá, necesito que te lleves a los chicos ". El pedido surgió en medio de un contexto laboral, mientras su marido Darío Giordano estaba de viaje y ella debía cumplir compromisos fuera de casa. Al despedirse en la puerta, la actriz la detuvo, la miró a los ojos y pronunció una frase que hoy adquiere un resignificado impactante: "Cuidá a mis hijos’

En otro pasaje de la entrevista, Cris Morena recordó que era habitual que tanto ella como los abuelos paternos se ocuparan del cuidado de los chicos, ya que a la pareja "le gustaba pasar momentos a solas". ‘Claramente se despidió’, agregó la productora, visiblemente conmovida.

"CUIDÁ A MIS HIJOS" Las contundentes declaraciones de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, hicieron reaparecer en redes sociales un revelador archivo televisivo de 2018. En el video, Cris Morena recordaba una desgarradora charla con Romina Yan días antes de… pic.twitter.com/0zG5OppjdL

Qué dijo Gustavo Yankelevich sobre su rol como abuelo

El histórico productor televisivo fue un pilar fundamental para sus nietos y quien los ayudó cuando nadie parecía escucharlos. Yankelevich se animó a hablar públicamente por primera vez y en medio del llanto reveló el difícil momento que tuvieron que vivir tanto Franco como el piloto de TC2000 cuando vivían junto a su padre, Darío Giordano.

La noticia se destapó cuando el joven de 23 años dio detalles de la violencia física y psíquica que sufrió por parte de Giordiano tras la muerte de su madre, Romina Yan, y dar a conocer por qué los varones se fueron a vivir con el productor televisivo y finalmente se cambiaron el apellido.

“Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día”, aseguró Gustavo, antes de justificar por qué se mantuvo en silencio el calvario que vivieron los chicos y aguantó durante años que haya sido señalado por “haberle quitado” la tenencia de sus hijos al marido de su hija fallecida en 2010. “Toda la familia estuvo unida atrás de Franco y Valentín”, reconoció en diálogo con Intrusos (América).

Según relató, cuando comenzaron las actuaciones judiciales, él recibió inicialmente la tenencia de sus nietos por períodos de tres meses, durante los cuales debía atravesar controles periódicos. “Ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses. No podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre. A mí cada tres meses me monitoreaban cómo estaban los chicos. Íbamos a tribunales... No podíamos hablar”, sostuvo.

Sin embargo, ahora dio más detalles de cómo era la vida de los chicos de las puertas para adentro: “Le pedí a Fran que me cuente lo que le pasaba y ahí me dijo 'si vos hablas con papá y yo te cuento esto me va a matar; cuando papá se enteró que te pedí de ir a tu casa una semana, me cagó a trompadas , me desmayó a golpes”.