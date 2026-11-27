Incendio en una obra en construcción en Chacarita: seis personas debieron ser asistidas Las llamas se reportaron temprano en la mañana, lo que implicó que tanto el SAME como personal de Bomberos de la Ciudad se acercaran al lugar. Luego de varios minutos de trabajo, lograron mitigar las llamas. Por Agregar C5N en









El incidente ocurrió en Chacarita. El incidente ocurrió en Chacarita.

Una obra en construcción comenzó a incendiarse alrededor de las 6 de la mañana en el barrio de Chacarita. No se registraron heridos de gravedad, pero seis personas fueron atendidas por inhalación de humo.

El incidente se desató Concepción Arenal al 4051, en el barrio porteño de Chacarita, lo que motivó un amplio despliegue de emergencia y el corte total del tránsito en la zona.

Según informaron fuentes policiales y de emergencia, el foco ígneo afectó a un edificio en desarrollo de planta baja y tres pisos. De acuerdo con lo informado por el titular del SAME, Alberto Crescenti, el lugar presentaba una alta carga de fuego debido a la presencia de encofrados de madera utilizados en la estructura, lo que intensificó las llamas y obligó a reforzar la respuesta operativa.

Debido a la magnitud del incendio, se acercaron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad para controlar y extinguir el incendio, acompañadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y personal del SAME.

Sobre las personas afectadas, Crescenti confirmó que hubo que evacuar a tres personas que habían quedado atrapadas en la zona trasera de la obra, mientras que seis debieron ser asistidas por inhalación de humo.