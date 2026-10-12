Qué decía Darío Giordano sobre Romina Yan: "Va a estar siempre..."

Tras la denuncia por maltrato que realizó su segundo hijo, resurgieron las declaraciones que realizó hace ocho años el esposo de la fallecida actriz sobre su familia: "La esencia de Ro fue lo que hizo vivir la nuestra y eso generó la familia que formamos".

Luego de que la denuncia por maltrato físico y psicológico que realizó Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano , resurgieron las declaraciones que realizaba el esposo de Romina Yan cuando su segundo hijo y su hijo mayor, Franco Giordano , ya habían quedado bajo la custodia de su abuelo Gustavo Yankelevich .

El padre de Romina contextualizó en América TV la entrevista que le realizaron a Darío en el homenaje ViveRo de 2018 y explicó: " Los chicos hacía tres años que estaban viviendo conmigo y él hablaba como que los chicos estaban muy bien, felices y en su casa ".

"Nadie lo invitó, era que Azul cantaba arriba del escenario con sus hermanos y en vez de mandarla con alguien la llevó él, la esperó y dio la nota ", aseguró el empresario televisivo argentino.

Al ser consultado por sus hijos y cómo les hablaba sobre Romina, el padre de Valentín, Franco y Azul había respondido: " Entender esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos, que son artistas también y heredaron de ella todo . Verlos también a ellos arriba del escenario en el que la vimos siempre a ella es maravilloso y muy movilizante".

Darío recordó como "único" el día que le habló por primera vez a su difunta esposa y agregó: "Recuerdo que la vi y recuerdo todo, cómo la vi y cómo le hablé, super inconsciente y eso fue lo maravilloso: ver la esencia de Ro fue lo que hizo vivir la esencia nuestra y eso generó la familia que formamos ".

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Incluso cuando fue consultado por el notero de canal Nueve por una explicación acerca del amor que generaba Romina, Darío sostuvo: "No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón real, creo que esa conexión es la que hace esto: que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros, eso es lo que no se termina nunca".

Quien continuaba bajo su custodia y viviendo con él era su hija más chica, Azul Giordano, porque no respaldó las declaraciones de sus hermanos.

Cómo rompió el silencio Valentín Yankelevich

A casi dos semanas de un nuevo aniversario de la muerte de Romina, Valentín habló de cómo fue su vida sin su madre y confesó escalofriantes episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. “Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, relató.

En una entrevista mano a mano con Infobae, el piloto de 23 años abrió su corazón por primera vez en público y se animó a hablar del calvario que le tocó vivir en su casa cuando tenía entre 9 y 10 años. Con total sinceridad, explicó que eligió hablar ahora para “sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”.

“Yo tenía 7 años cuando murió mi mamá. Nos sentaron en el sillón y ahí Darío nos dice ‘su mamá tuvo un accidente, no va a volver. Yo me voy a encargar de cuidarlos, protegerlos’. Y la verdad que cuando uno creí que eso era tocar fondo y era la tristeza máxima que se podía experimentar llegaron situaciones que fueron mucho peor”, reveló.

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

Con voz de dolor, Valentín recordó que a partir de sus 9 y 10 años, tanto él como su hermano Franco empezaron a sufrir violencia física y psicológica de parte de Giordano: “Realmente era el infierno vivir en esa casa. Eran golpes, gritos, maltrato. Las ocho horas que pasaba en el colegio eran las mejores horas de mi vida”.

Si bien durante su relato mencionó que su hermano también vivió el mismo calvario se encargó de destacar que hablaba solo por él, haciéndose cargo de la dura confesión sin involucrar a sus hermanos, ya que también tiene a Azul, la más chica de los hijos de la actriz. De igual modo destacó que Franco fue un gran apoyo y contención mutua: “Cuando Darío se iba, la mayoría de las veces mi hermano venía y me consolaba. Nos apoyamos mucho. Nos juntamos para poder salir de esa”.

“Desde agarrarme de los pelos, llevarme por las escaleras, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, dejarla en el piso ‘tomá, comé’… yo sentía que no servía para nada porque él me lo decía”, sostuvo y reconoció que no le dice papá a Giordano porque “nunca cumplió ese rol”.