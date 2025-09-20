Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag El bajista comentó a sus seguidores que tuvo que atravesar el río Paraná en una embarcación porque la estructura quedó intransitable luego del siniestro vial.







Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento. Redes Sociales

El músico Gastón Sardelli, integrante de Airbag, contó en sus redes sociales que tuvo que llegar a Corrientes en lancha, para el recital del viernes a la noche, porque el puente General Manuel Belgrano quedó cortado por el choque fatal entre al menos 15 vehículos.

El bajista escribió un mensaje a sus seguidores, donde mostró un atardecer sobre el río Paraná, que tuvo que atravesar en una embarcación: "Básicamente estoy cruzando el río en una lancha para llegar al concierto..."

El tecladista, hermano de Patricio y Guido, llegó demorado al evento en la capital correntina en el salón Concepto Yapiré.

Embed Basicamente estoy cruzando el río en una lancha para llegar al concierto... pic.twitter.com/y6UbDJ996X — Gastón Sardelli (@GastonSardelli) September 19, 2025

Finalmente, el grupo de rock se presentó en el lugar previsto aunque los fanáticos tuvieron que esperar un poco más de la hora pautada, las 21:30, debido al bloqueo del puente que une Resistencia con Corrientes.