Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

El músico Gastón Sardelli, integrante de Airbag, contó en sus redes sociales que tuvo que llegar a Corrientes en lancha, para el recital del viernes a la noche, porque el puente General Manuel Belgrano quedó cortado por el choque fatal entre al menos 15 vehículos.
El bajista escribió un mensaje a sus seguidores, donde mostró un atardecer sobre el río Paraná, que tuvo que atravesar en una embarcación: "Básicamente estoy cruzando el río en una lancha para llegar al concierto..."
El tecladista, hermano de Patricio y Guido, llegó demorado al evento en la capital correntina en el salón Concepto Yapiré.
Finalmente, el grupo de rock se presentó en el lugar previsto aunque los fanáticos tuvieron que esperar un poco más de la hora pautada, las 21:30, debido al bloqueo del puente que une Resistencia con Corrientes.
El siniestro vial se produjo el viernes a las 16:20 en el kilómetro 2,2 de la estructura, a la altura del Barrio Los Pescadores, aparentemente por un camión que se habría quedado sin frenos, y ocasionó la colisión de por lo menos 15 autos, entre ellos colectivos, automóviles y motos. Uno de los motociclistas falleció este sábado por los heridas múltiples y politraumatismos como consecuencia del impacto con su rodado.