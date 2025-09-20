20 de septiembre de 2025 Inicio
Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Juan Carlos Pérez conducía una moto cuando quedó atrapado en uno de los 15 vehículos que colisionaron en cadena cuando un camión se quedó sin frenos. Tenía 57 años.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Uno de los heridos por el choque en el puente General Manuel Belgrano, que uno la localidad de Resistencia, Chaco, con Corrientes, falleció horas después del choque en cadena.

La víctima era Juan Carlos Pérez, un motociclista, quien falleció luego de ser embestido en la colisión en cadena de 15 vehículos. Tenía 57 años. La moto quedó literalmente atrapada bajo los automóviles, mientras hubo otros motociclistas y automovilistas que lograron salvar la vida.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones.

Entre los vehículos siniestrados había un camión cuyo conductor Nahuel Ruiz, de 26 años, se habría quedado sin frenos y habría producido el choque a varios autos que circulaban en ambas direcciones.

Ruiz fue aprehendido por decisión del fiscal de la causa, Francisco de Obaldía Eyseric, y el caso fue caratulado como homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito.

Además de Pérez, también resultaron lesionados María Rodríguez Paz (43), con escoriaciones, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical. Ambos permanecen internados en el centro de salud correntino.

