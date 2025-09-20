IR A
Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

La conductora volvió a opinar sobre la nueva pareja de su exmarido Luciano Castro y provocó la reacción de las redes sociales.

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

La tirantez entre la conductora Sabrina Rojas, exmujer del actor Luciano Castro, y su actual pareja, la actriz Griselda Siciliani, escaló una vez más. La mediática apuntó directo a la protagonista de Envidiosa con un comentario que la dejó mal parada.

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.
En el programa Pasó en América, con la conducción de Rojas y Augusto Tartúfoli, el humorista Álvaro Navia contó que cuando conoció a su mujer, Vanina Escudero, ella estaba en pareja: “¡Ah, pero qué Siciliani que sos!”, lanzó.

El comentario de la actriz dejó sin palabras a los panelistas Martín Salwe y Natalie Weber que no pudieron articular palabra, y tuvo que salir "Tartu" a poner paños fríos: “¡Estamos al aire, Sabrina!”.

Ante esta advertencia, ella no se dio por aludida, aunque se armó un polémico debate entre sus seguidores y detractores en las redes sociales. "Ella también estaba en pareja y casi por casarse cuando haciendo una obra de teatro se enamoró de Luciano Castro... ó sea también fue infiel... Por qué no los deja ser felices, mientras él se ocupe de sus hijos y lo que le corresponda , lo demás ya fue. También le molestaba Vigna" y "No suelta más!!! Es un dolor de muelas", fueron algunas de las opiniones en X.

