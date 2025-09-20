La tirantez entre la conductora Sabrina Rojas, exmujer del actor Luciano Castro, y su actual pareja, la actriz Griselda Siciliani, escaló una vez más. La mediática apuntó directo a la protagonista de Envidiosa con un comentario que la dejó mal parada.
En el programa Pasó en América, con la conducción de Rojas y Augusto Tartúfoli, el humorista Álvaro Navia contó que cuando conoció a su mujer, Vanina Escudero, ella estaba en pareja: “¡Ah, pero qué Siciliani que sos!”, lanzó.
El comentario de la actriz dejó sin palabras a los panelistas Martín Salwe y Natalie Weber que no pudieron articular palabra, y tuvo que salir "Tartu" a poner paños fríos: “¡Estamos al aire, Sabrina!”.
Ante esta advertencia, ella no se dio por aludida, aunque se armó un polémico debate entre sus seguidores y detractores en las redes sociales. "Ella también estaba en pareja y casi por casarse cuando haciendo una obra de teatro se enamoró de Luciano Castro... ó sea también fue infiel... Por qué no los deja ser felices, mientras él se ocupe de sus hijos y lo que le corresponda , lo demás ya fue. También le molestaba Vigna" y "No suelta más!!! Es un dolor de muelas", fueron algunas de las opiniones en X.