Airbag lanzó una tercera fecha en el Monumental tras dos shows agotados: cuándo tocará y cuánto cuestan las entradas El tridente integrado por Pato, Guido y Gastón Sardelli regresarán al estadio de River, luego de brindar dos recitales el 1 de mayo y el 1 de junio en el marco de la presentación de "El club de la pelea I".







La banda lanzó una tercera fecha en el Monumental.

La banda Airbag lanzó una tercera fecha en el Monumental, luego de haber agotado dos conciertos en mayo y junio en el marco de la presentación de su último álbum El club de la pelea I. La cita de los hermanos Sardelli se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y promete ser tan memorable como las dos primeras.

Entre ambos shows, la banda reunió a más de 150 mil personas que vibraron con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena colmaron cada rincón del estadio. Como las noches fueron furor, quiere repetir la adrenalina y volverá a presentarse en un capítulo aún más grande.

Esto se da en el marco del octavo álbum de estudio, que demuestra la madurez de la banda luego de muchas etapas. En este caso, presentan El club de la pelea, que es uno de los discos del año y tiene canciones que ya se volvieron íconos.

Airbag Redes sociales Las próximas fechas de la banda serán en Mar del Plata el 15 y 16 de agosto con localidades agotadas el 17 con las últimas a la venta. En Quito tocarán el 21 de agosto y en Bogotá el 23. En Salta tocarán 29 y 30 del mismo mes con localidades agotadas, por eso sacaron la última el 28.

Mientras que, las entradas para River saldrán a la venta el viernes 8 de agosto a las 12 a través de All Access y allí se dará a conocer el precio de las mismas. Las primeras dos fechas se agotaron en solo 24 horas, por lo que la expectativa es aún mayor.